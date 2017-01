Nokia 6 एंड्रॉइड स्मार्टफोन के बाद 26 फरवरी को आने वाला है अगला नोकिया स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स

हाल ही में एंड्रॉइड स्मार्टफोन Nokia 6 लॉन्च करने वाली HMD Global नोकिया ब्रांडिंग वाले और स्मार्टफोन लाने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी 26 फरवरी को और स्मार्टफोन पेश कर सकती है। कंपनी इसकी घोषणा बार्सिलोना में होने जा रहे मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस की ठीक बाद करेगी, जोकि 25 फरवरी को खत्म होगा।

नोकिया ब्रांड के मोबाइल बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी HMD Global ने फेसबुक पर एक टीजर वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, “Get ready! The Nokia 6 is coming to China! More announcements to follow on February 26th… Save the date!” (तैयार हो जाइए! नोकिया 6 चीन में आ रहा है! और अधिक घोषणाएं 26 फरवरी को की जाएंगी… तारीख याद रखिए!) हालांकि कंपनी ने अपनी योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस दिन नोकिया 6 की ग्लोबल रिलीज हो सकती है।

वहीं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन कंपनी हाई-एंड स्मार्टफोन Nokia 8 पेश कर सकती है, इस फोन को नोकिया सुप्रीम नाम भी दिया गया है। एक यूट्यूब चैनल Total Tech पर डाले गए वीडियो में कहा गया है कि यह स्मार्टफोन नोकिया 6 से बेहतर और फ्लैगशिप होगा। इसमें कहा गया है कि नोकिया 1080 की तरह इसमें बड़ा कैमरा दिया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 24 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है।

क्या हैं नोकिया 6 के फीचर्स: नोकिया 6 स्मार्टफोन में 2.5डी गोरिल्ला ग्लास कोटिंग के साथ 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। स्मार्टफोन में क्वालकैम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर और 4 जीबी की रैम दी गई है। इसमें f/2.0 अपर्चर वाला 16 मेगापिक्सल का PDAF रियर कैमरा दिया गया है, साथ ही सेल्फी और वीडियो चैटिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। इसमें 3000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन का होम बटन फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है।

First Published on January 13, 2017 12:31 pm