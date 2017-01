15,600 mAh बैटरी वाले इस पावर बैंक की कीमत है 999 रुपए, दिए हैं कई फीचर्स

दिल्ली स्थित पावर बैंक बनाने वाली विश्व स्तरिय कंपनी UIMI टेक्नोलॉजी ने 15,600 एमएएच क्षमता की बैट्री वाला नया पावर बैंक लॉन्च किया है। कंपनी ने UIMI U8 पावर बैंक की कीमत 999 रुपए रखी गई है। यह पावर बैंक FitCharge टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे यूजर अपने स्मार्टफोन को बिना पावर बटन को ऑन किए सीधे जोड़ सकते हैं। बिंगो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विपणन प्रबंधक अभिनय प्रताप सिंह ने कहा, “कई उपयोगी फीचर्स के साथ और बेहद कम कीमत पर इस उपकरण के साथ हम सफलता की नई परिभाषा गढ़ने के प्रति आश्वस्त हैं।”

इस डिवाइस में स्टेनलैस स्टील मैटेलिक फिनिस और चार्जिंग के लिए दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। इसकी हाई क्वालिटी li-on बैटरी से स्मार्टफोन को 4-5 बार चार्ज किया जा सकता है। इसमें एलईडी टॉर्च और बैटरी लेवल इंडिकेटर दिया गया है। यह पावरबैंक ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरचार्जिग से स्मार्टफोन को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि फुल चार्ज होने पर यह खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। यूआईएमआई यू8 काले तथा सुनहरे रंगों में सभी प्रमुख ऑनलाइन स्टोरों पर उपलब्ध है।

पढ़िए फीचर्स:

15600 mAh बैटरी कैपेसिटी

इनपुट: 5V /2A

आउटपुट: पोर्ट A – 5V/2A; पोर्ट B- 5V/2A

सेफ्टी प्रोटेक्शन: शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, ओवरचार्जिग से सुरक्षा

180 डिग्री रोटेटिंग टॉर्च लाइट

पावर इंडिकेटर

डाइमेंशन: 67x21x149 mm;

वजन: 250g

चार्जिंग टाइम: up to 14 hours

First Published on January 11, 2017 10:56 am