भारत में हर साल कई फोन लॉन्च होते हैं। कई मार्केट में अपनी लुक और फीचर्स से धमाल मचा देते हैं तो कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। आइए आपको बताते हैं एेसे 10 स्मार्टफोन के बारे में जिनका जादू इस साल लोगों के सिर चढ़कर बोला।

1. वन प्लस 3T

दोनों ही फोन वन प्लस 3टी और वन प्लस ने लोगों को अट्रैक्ट किया। इन फोन की शानदार स्पीड, डिजाइन, स्क्रीन और कैमरे को लोगों ने खूब पसंद किया। इतना ही नहीं इन दोनों स्मार्टफोन की कीमत भी बजट में थी।

2. गूगल पिक्सल एक्स एल

गूगल का यह फोन गेमचेंजर साबित हुआ है। अगर कस्टमर्स के एक्सपीरियंस की बात करें तो इस फोन को जवाब नहीं। इसका कारण है-एंड्रायड नूगा और इसका लाजवाब कैमरा। इसके बड़े इमेज सेंसर कैमरे से खींची गई तस्वीरें बेहद शानदार होती हैं।

3. सैमसंग गैलेक्सी एस7

इस फोन को साल 2016 का सबसे हॉट फोन कहा जा सकता है। इसकी मेटल, ग्लास बॉडी और शानदार कर्व इसे खूबसूरत लुक देते हैं। इन फोन में बेहद शानदार कैमरा भी दिया गया है, जो कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेता है। इसके अलावा इसकी स्क्रीन भी फुल एचडी कंटेंट को सपोर्ट करती है।

4.एप्पल आईफोन 7 प्लस

इस फोन का लोगों में बेहद क्रेज नजर आया था। हालांकि इसके कुछ खामियों के बावजूद भी इस फोन को लोगों ने खूब पसंद किया। लोगों का कहना था कि इसका सॉफ्टवेयर और भी शानदार हो सकता था। लेकिन इसके सेकंड कैमरा फीचर ने इसे औरों से अलग खड़ा किया। अगर कोई शख्स फोटोग्राफी जानता है तो उसे पता होगा कि यह फोन 50एमएम लेंस की क्षमता से तस्वीरें लेता है।

5.हॉनर 8

इस फोन को टोटल पैकेज कहें तो कोई बुराई नहीं है। इस फोन के कैमरे में दो लेंस हैं। हालांकि इस फोन का कैमरा एेसा नहीं है कि इसे पिक्सल या आईफोन 7 की श्रेणी में रखें, लेकिन फिर भी चुनौती भरे वातावरण में भी यह फोन शानदार एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी गजब है।

6. शाओमी रेडमी 3एस प्राइम

इस कंपनी का एमआई 5 ज्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन रेडमी 3एस प्राइम ने 2016 में लोगों के दिलों पर राज किया। इस फोन में 5 इंच की स्क्रीन और मेडल बॉडी है। इसमें फिंगर प्रिंट सेंस भी दिया गया है। इसके अलावा 720पी का डिस्प्ले भी है। इतना सब शाओमी ने सिर्फ 8,999 में दिया है।

7.आसूस जेनफोन 3

इस साल आसूस ने कई फोन लॉन्च किए हैं। लेकिन इसके थर्ड जेनरेशन के फोन शानदार लुक्स, शानदार हार्डवेयर और शानदार कीमत के नजर आए। इस फोन में 5.2 इंच की आईपीएस डिस्प्ले है। क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर के अलावा 3 जीबी की रैम दी गई है। 2,650 एमएएच की बैटरी भी आपको सही पावर बैकअप देती है। इसकी कीमत है 21,899।

8.मोटोरोला मोटो जेड

यह कंपनी का सबसे प्रीमियम और मॉड्यूलर फोन है। इसके पीछे 16 मेग्नेटिक कनेक्टर पिन्स दी गई हैं। इसके जरिए आप इसे शानदार साउंड वाला स्पीकर, डीएसएलआर कैमरा और प्रोजेक्टर बना सकते हैं।

9. एचटीसी 10

कंपनी द्वारा बनाया गया एचटीसी 10 सबसे शानदार फोन है। यह एेसा फोन है जिसकी एचटीसी लवर्स हमेशा से मांग करते रहे हैं। इस फोन का शार्प डिस्प्ले, व्यूइंग एंगल, शानदार फ्रंट कैमरा और अच्छी बैटरी लाइफ इसे और खास बनाते हैं। इस फोन में ब्लोट फ्री सेंस यूआई फीचर भी है, जो किसी अन्य स्मार्टफोन में नहीं है। इसकी कीमत 52,990 है।

10.नूबिया जेड 11

स्मार्टफोन मार्केट में नूबिया जेड 11 एक शानदार फ्लैगशिप फोन है। इस फोन का लुक वन प्लस 3 से भी बेहतर है। बेहतरीन डिस्प्ले, ओवरअॉल एक्सपीरियंस, अच्छी कैमरा क्वॉलिटी इसकी खासियत हैं। बैटरी लाइफ भी आपको ज्यादा वक्त तक फोन इस्तेमाल करने की आजादी देती है। इसकी कीमत 29,999 है

First Published on December 27, 2016 10:28 am