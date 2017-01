बंद होगा पेटीएम वॉलेट, उसकी जगह आएगा पेटीएम पेमेंट बैंक, आपको शिफ्ट नहीं होना तो इस तारीख तक देनी होगी जानकारी

पेटीएम वॉलेट अब पेटीएम पेमेंट बैंक बनने जा रहा है। टाइम्स अॉफ इंडिया में पब्लिक नोटिस के जरिए कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को यह आधिकारिक जानकारी दी है। कंपनी ने अपने नोटिस में कहा कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आरबीआई से नए पेमेंट्स बैंक का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी अपने वॉलेट बिजनेस को ट्रांसफर कर रही है। पेमेंट बैंक लाइसेंस विजय शेखर झा को दिया गया है, जो भारतीय हैं।

नोटिस में आगे लिखा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को आरबीआई की तरफ से अंतिम मंजूरी मिल गई है और जल्द ही कंपनी अपना परिचालन शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि अगर ग्राहक कंपनी से आगे जुड़े रहने या नहीं रहने पर 15 जनवरी से पहले कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनका पेटीएम वॉलेट उतनी ही रकम में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा।

नोटस में कहा गया कि अगर ग्राहक पेटीएम वॉलेट को आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वह [email protected] पर ईमेल कर जानकारी दे सकते हैं या फिर paytm.com/care पर अपनी पसंद से अपना बैलेंस एक बार में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ग्राहक को अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और उस बैंक का आईएफएससी कोड बताना पड़ेगा, जहां वे पैसा ट्रांसफर कराना चाहते हैं। पैसा ग्राहकों के अकाउंट में 15 दिनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ग्राहक 15 जनवरी से पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं तो उनके वॉलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एक स्पेशल अकाउंट में चला जाएगा। ग्राहक इस वॉलेट मनी को तब तक नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक वह अपनी बैंक डिटेल्स जमा नहीं कराते।

इसके अलावा अगर ग्राहक का वॉलेट पिछले 6 महीने से निष्क्रिय है और उसमें जीरो बैलेंस है तो यह पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में तब तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ग्राहक इसके लिए विशिष्ट सहमति नहीं देते। ग्राहक एेप में या वेबसाइट के जरिए लॉग इन कर इसकी जानकारी दे सकते हैं या फिर [email protected] पर ईमेल से भी सहमति दे सकते हैं।

