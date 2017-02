2233 रुपए महीने देकर खरीदें Yu Yureka Plus स्मार्टफोन, नहीं देना होगा कोई ब्याज

Yu Yureka Plus (PHOTO: snapdeal)

माइक्रोमैक्स के यू ब्रैंड के यूरेका प्लस को आप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छा मौका है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील पर यह मोबाइल 2233 रुपए महीने की ईएमआई पर मिल रहा है। आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने होंगे जितनी मोबाइल की कीमत है। इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। बस आपको फोन खरीदते समय अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। और तीन EMI का ऑपशन सिलेक्ट करना है। इसमें आपसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही रिवॉर्ड पॉइन्टस भी मिलेंगे। जिनका आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कहीं भी कोई और शॉपिंग भी कर सकते हैं।

इसके फीचर्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स यू यूरेका प्लस में दो सिम (4जी+3जी) लगते हैं। यह फोन एंड्रॉयड 5.0.2 पर आधारित शिनोजेन ओएस12 पर काम करता है। इस फोन में 16 जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है, इसके अलावा एक्सटरनल मेमोरी के तौर पर इसमें 32 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगता है। माइक्रोमैक्स के इस नए यू यूरेका प्लस स्मार्टफोन में 5.5 इंच की फुल एचडी आईपीएस डिस्पले स्क्रीन दी गई है। डिस्पले स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है।

कैमरे की बात करें तो कंपनी ने इस 4जी स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल कैमरा एलईडी फ्लैश के साथ पीछे तथा 5 एमपी ऑटो फोकस कैमरा आगे की तरफ दिया है। इसमें 2500 एमएएच की बैटरी लगी है। इस हेंडसेट को व्हाइट और मूनडस्ट इन दो कलर्स में उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 4जी, एलटीई, वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस जैसे कनेक्टिविटी सुविधा दी गई हैं। फोन में 2GB की रैम दी गई है। इसमें 1 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा है। फोन की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसका डाइमेंशन 154.8x78x8.5 है और इस फोन का वजन 155 ग्राम है।

First Published on February 12, 2017 11:15 am