एयरेटल के कारण हर रोज फेल हो रही 2.6 करोड़ कॉल: रिलायंस जियो

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने दावा किया कि एयरटेल ने उसे पर्याप्त POI (प्वाइंट आफ इंटरकनेक्ट) नहीं उपलब्ध कराए हैं जिसके कारण उसके यूजर्स की देश के अंदर लंबी दूरी की रोजाना 2.6 करोड़ यानी 53.4 प्रतिशत फोन कॉल फेल हो रही हैं। कंपनी का कहना है कि ट्राई के नियमों के अनुसार यह कॉल ड्रप दर 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलांयस जियो ने इसके साथ ही पीओआई के बारे में एयरटेल के दावे ‘भ्रमित’ करने वाला बताया है और कहा है कि वह मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उल्लेखनीय है कि कॉल कनेक्टिविटी को लेकर रिलायंस जियो व एयरटेल में विवाद चल रहा है।

रिलायंस जियो ने एक बयान में दावा किया है कि उसके ग्राहकों की रोजाना 2.6 करोड़ से अधिक यानी 53.4 प्रतिशत एनएलडी कॉल (एक सर्किल से दूसरे सर्किल में की जाने वाली कॉल) लग नहीं पा रही हैं जो कि नियमानुसार तय सीमा से कहीं अधिक है। कंपनी ने अपने बयान में एयरटेल के नेटवर्क पर विफल हो रही फोन कॉल व पीओआई का ब्यौरा दिया है। जियो के प्रवक्ता ने पीओआई के बारे में एयरटेल के बयान का भी खंडन किया है और दावा किया है कि वह अपने ‘प्रतिस्पर्धा विरोधी व उपभोक्ता विरोधी’ कदमों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भारती एयरटेल ने आज दावा किया कि उसने रिलायंस जियो को 19 करोड़ तक ग्राहकों को सेवा देने के लिये पर्याप्त (पीओआई) क्षमता उपलब्ध करायी है लेकिन जियो उसे उपयोग में लाने में विफल रही है। भारती एयरटेल ने एक बयान में कहा, ‘‘जियो ने जितनी ग्राहक संख्या में वृद्धि का अनुमान दिया है उससे अधिक पीओआई उपलब्ध कराया गया है। यह क्षमता जियो नेटवर्क पर 19 करोड़ ग्राहकों को सेवा देने के लिये पर्याप्त है और यह जियो के मौजूदा 7.25 करोड़ ग्राहक के दावे से दोगुने से भी ज्यादा है।’’

रिलयंस जियो ने कहा है कि एयरटेल ने उसे एक सर्किल के अंदर की काल के लिए जियो को 31 जनवरी तक कुल 18,557 इंटरकनेक्शन प्वाइंट उपलब्ध कराए थे जबकि जरूरत 23,502 की थी। इसी तरह उसे एनएलडी के लिए 10043 नेटवर्क अंतरसंयोजन स्थलों की जरूरत की जगह केवल 4,432 संपर्क प्वाइंट उपलब्ध कराए गए थे।

ASUS ने मार्केट में उतारा अपना नया स्मार्टफोन ZENFONE 3S MAX

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 11:45 am