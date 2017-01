अब वायरलेस स्टीकर से चार्ज होगा आपका मोबाइल फोन

नवीनतम प्रौद्योगिकी के जरिए बिना तार के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चार्ज किया जा सकेगा। इससे ऐसे उपकरण भी चार्ज हो सकेंगे जिसमें वायरलैस चार्जिंग की सुविधा नहीं दी गई है। इस तरह यह एप्पल के आईफोन और आईपैड को भी चार्ज करने में कारगर होगा। वायरलेस चार्जर को फ्रांस के स्टार्ट-अप ने विकसित किया है। इसका नाम एनर्जीस्क्वेयर है। इसे लास वेगास में सीईएस व्यापार शो के दौरान सीएनईटी ने भी देखा।

एनर्जीस्क्वेयर में एक चार्जिग पैड और एक स्टीकर है, जिसे एक उपकरण के पीछे लगाया जाता है। स्टीकर माइक्रो-यूएसबी, यूएसबी-सी या लाइटिंनिंग के साथ दो इलेक्ट्रोड को समर्थन देता है। जिससे उपकरण चार्जिग पोर्ट से जुड़ा होता है। एक बार उपकरण के पैड पर रखे जाने के बाद चार्जिंग शुरू हो जाती है।

स्टीकर की एक रुकावट यह है कि यह उपकरण की चार्जिंग पोर्ट को अवरुद्ध कर देता है और यदि आप उपकरण को सामान्य तरीके से चार्ज करना चाहते हैं तो स्टीकर को हटाने की जरूरत होती है। कंपनी ने इस दोष को स्वीकार किया है और वादा किया कि उन्नत संस्करण में इसके पीछे तरफ एक पोर्ट शामिल होगा।

एनर्जीस्क्वेयर की कीमत 89 डॉलर है। इसमें एक चार्जिग पैड और पांच स्टीकर शामिल है।

First Published on January 5, 2017 11:02 am