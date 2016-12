अब फेसबुक मैसेंजर से भी जान सकते हैं किस एटीएम में मिलेगा कैश, ये रहा तरीका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालेधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिए गए नोटबंदी के फैसले के बाद से आम लोग पैसों की किल्लत से लगातार जूझ रहे हैं। फैसले को लगभग 50 दिन पूरे होने वाले हैं लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर की लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में लोगों को तलाश रहती है ऐसे एटीएम की जिसमें उन्हें कैश मिल सके। आपके नजदीकी इलाके के किस एटीएम में कैश है इसका पता लगाने के लिए कई ऐप मौजूद हैं। लेकिन अब आप फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी कैश की उपलब्धता का पता लगा सकते हैं।

Open App: सबसे पहले आपको फेसबुक मैसेंजर ऐप खोलनी होगी। अगर आपके पास मैसेंजर ऐप नहीं है तो गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। मैसेंजर ऐप के सर्च ऑप्शन में जाएं और “ATMBot” सर्च करें। यहां आपको ब्लू रोबोट जैसी एक प्रोफाइल दिखाई देगी।

Send Location: इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। यहां आपको “Send Location” का ऑप्शन दिखाई देगा, इसपर क्लिक करें और अपनी लोकेशन भेज दें। हालांकि ध्यान रहे इसके लिए आपके स्मार्टफोन का GPS ऑन होना चाहिए।

Receive data: लोकेशन भेजने के बाद आपको दो विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प होगा Send data of ATMs around you और दूसरा होगा Receive data of ATMs around you. अपने नजदीकी एटीएम में कैश की जानकारी प्राप्त करने के लिए Receive data विकल्प का चुनाव करें। वहीं अगर आप कैश की जानकारी देना चाहते हैं तो Send data विकल्प चुनें।

स्क्रीनशॉट में देखिए कैसी काम करता है ये फीचर। स्क्रीनशॉट में देखिए कैसी काम करता है ये फीचर।

ATM List : रिसीव विकल्प चुनने के बाद आपको नजदीकी एटीएम की डीटेल मिल जाएगी जिनमें कैश उपलब्ध है। हालांकि जिन एटीएम की डीटेल उपडेटेड नहीं होगी उनके नीचे एक मैसेज आ जाएगा, “Sorry, we Dont have Data fot this ATM. Please update data if you can”

जल्दबाजी में खरीदा था रिलायंस जियो सिम? इस तरह जानिए कनेक्शन प्रीपेड है या पोस्टपेड

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 27, 2016 3:55 pm