अमेजन पर Nokia 6 की होने जा रही बिक्री, सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर्स ही खरीद पाएंगे, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

नोकिया ने 13 जून को भारत में Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। जिनमें से कंपनी ने नोकिया 3 को तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल के लिए उपलब्ध करा दिया था। आज (14 जुलाई) से नोकिया 6 के लिए एक्सक्लूसिवली ई-कामर्स साइट अमेजन इंडिया (www.amazon.in) पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वहीं नोकिया 6 स्मार्टफोन की पहली सेल 23 अगस्त से शुरू होगी। साथ ही आपको बता दें कि केवल रजिस्टर्ड कस्टमर ही इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। नोकिया 6 स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन के साथ कई ऑफर्स भी पेश किए गए हैं। 23 अगस्त से शुरू होने वाली सेल में जब नोकिया 6 खरीदेंगे तो इसके साथ कई ऑफर्स भी मिलेंगे। यह नोकिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। इसकी कीमत 14,999 रुपये है।

नोकिया 6 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अमेजन डॉट इन पर जाएं। अमेजन पर अपना एक अकाउंट बना लें। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी, पता आदि डालने होंगे। इसके बाद वेबसाइट पर नोकिया 6 के लिए दिए गए रजिस्टर नाऊ के ऑपशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको अमेजन की तरफ से एक ईमेल मिल जाएगा। इससे आप 23 अगस्त को होने वाली सेल में इसे खरीद पाएंगे। नोकिया 6 खरीदने पर अमेजन के प्राइम मेंबर्स को 1,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा, जो उनके अमेजन पे बैलेंस में एड होगा। साथ ही सभी नोकिया 6 यूजर्स को किंडल ऐप में साइन इन करने पर 300 रुपये का किंडल ई-बुक पर डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा वोडाफोन की ओर से 5 महीने के लिए 45GB डेटा फ्री दिया जाएगा। नोकिया 6 स्मार्टफोन खरीदने पर 2,500 रुपये के MakeMyTrip की ओर से वाउचर भी मिलेंगे। इन वाउचर से होटल बुक करने पर 1,800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, वहीं फ्लाइट बुक करने पर 700 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा।

नोकिया 6 फीचर्स: नोकिया 6 में 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास प्रॉटेक्शन दिया गया है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3GB की रैम दी गई है। नोकिया 6 में 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है। इसकी इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन गूगल के लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नूगा 7.0 पर काम करता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 3000mAH की बैटरी दी गई है। नोकिया 6 के होम बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। नोकिया 6 में कनेक्टिविटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर, वाई-फाई, ब्लूटूथ और यूएसबी टाइप सी-पोर्ट दिया गया है।

First Published on July 14, 2017 11:40 am