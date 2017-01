वीडियो: ये ऐप कराएगी बच्चों का मैथमेटिक्स होमवर्क, अब नहीं पड़ेगी ट्यूशन पर खर्च करने की जरूरत

मैथमेटिक्स आसान सबजेक्ट नहीं होता अमूमन ज्यादातर बच्चों को इसे समझने में काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं माता-पिता को ट्यूशन्स पर भी काफी पैसे खर्चने पड़ते हैं। ऐसे में इन दोनों परेशानियों को खत्म करने में आपकी मदद यह ऐप कर सकती है। इस ऐप की मदद से आप बच्चों को आसानी से या फिर बच्चे खुद भी इसका इस्तेमाल कर गणित सीख सकते हैं। ऐप का नाम है सोक्रेटिक(Socratic)। यह ऐप बड़ी ही आसानी से गणित के सवाल हल करने में मदद करती है। इसके लिए आपको बस सवाल या इक्वेशन को पेपर पर लिखकर उसकी फोटो ऐप के जरिेए लेनी पड़ती है। इसके बाद ऐप इक्वेशन को कैलक्युलेट कर सवाल का स्टेप बाई स्टेप हल निकालती है जिससे आप किसी टीचर की तरह ही मैथ सीख सकते हैं। वहीं यह ऐप ऐप स्टोर से फ्री में मिल सकती है लेकिन इसे आप अभी सिर्फ iOS या i फोन पर ही इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं कैसे काम करती है यह ऐप आप इसे वीडियो के जरिए भी देखकर सीख सकते हैं।

देखें वीडियो (Source: Youtube/Socratic)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 22, 2017 11:34 am