Navratri Offers 2017: फ्लिपकार्ट दे रहा Redmi Note 4 पर 2,000 तो Oppo F3 प्लस पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर The Big Billion Days सेल चल रही है। आज से इस सेल में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट के साथ भी दूसरे कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सेल में से स्टेट बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से कोई भी मोबाइल खरीदने पर 10 फीसदी का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल्स पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर है। इसके साथ ही मोबाइल खरीदने पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। कुछ फोन्स पर तो एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर भी है। एक्सचेंज ऑफर के तहत कोई भी नया फोन खरीदने के लिए आप अपना पुराना फोन फ्लिपकार्ट को दे सकते हैं। इसके बदले आपको नए फोन पर छूट दी जाएगी। किस फोन को कितने रुपये में लिया जाएगा इसकी पूरी जानकारी फ्लिपकार्ट पर दी गई है।

सेल में Redmi Note 4GB+64GB पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इसे 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। सैमसंग Galaxy S7 पर 16,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 29,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। Oppo F3 Plus पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके अलावा इस पर 5,000 रुपये का एक्सट्रा एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए Mi Max 2 पर 2,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। Moto C Plus पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

हाल ही में लॉन्च हुए Lenovo K8 Plus पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब इसे 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गेलेक्सी ऑन नेक्सट 64GB पर 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा है। मोटो G5 पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब इसे 12,999 रुपये मे खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी J7-6 पर 4,310 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इसे 9,490 रुपये में खरीदा जा सकता है। सैमसंग गैलेक्सी ऑन पर 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब इसे 5,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

