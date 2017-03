महिला दिवस 2017: वोडाफोन ने दिया महिलाओं को ये खास तोहफा

हर साल 8 मार्च को मनाएं जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर इस बार टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने अपनी महिला कस्टमर्स को एक खास तोहफा देने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए आज के दिन को और खास बनाने के लिए वोडाफोन रेड पोस्ट-पेड महिला सब्सक्राइबर्स को 2GB मुफ्त डाटा उपलब्ध कराएगी। वोडाफोन द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त 2GB डाटा को इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस सर्विस का फायदा दिल्ली-एनसीआीर की रेड पोस्ट-पेड महिला सब्सक्राइबर्स ले सकती हैं। वोडाफोन इंडिया ने इस खास ऑफर को सिर्फ महिला सब्सक्राइबर्स के लिए ही पेश किया है। कंपनी के अनुसार मुफ्त में दिया जाने वाला डाटा अपने आप कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसकी सूचना कस्टमर को एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि यह पेशकश वोडाफोन की ओर से चलाए जा रहा #ConnectedSheCan कैंपन का हिस्सा है। जिसका मकसद महिलाओं को डिजिटली कनेक्ट करना है। वोडाफोन फाउंडेशन ने ‘Women of Pure Wonder’ बुक का 4th एडिशन भी पेश किया है। इस बुक में महिलाओं के लिए काफी प्रेरित करने वाली कहानियां मौजूद हैं।

बता दें कि वोडाफोन इंडिया 6 से 10 मार्च के बीच एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इस कार्यक्रम की थीम #ConnectedSheCan है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, कल्याण, उनके स्वास्थ्य में सुधार तथा कौशल एवं उद्यमिता की क्षमता विकसित करके लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। हालांकि रिलायंस जियो के आने के बाद सभी कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए नए नए ऑफर निकाले हैं और अभी निकाल रही हैं।

वोडाफोन ने 342 रुपए का एक प्लान पेश किया है, जिसमें 28 जीबी इंटरनेट डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है। वहीं कंपनी ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 346 रुपए का एक प्लान पेश किया है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ 28 दिनों के लिए 10 जीबी इंटरनेट डेटा की सुविधा दी जा रही है। हालांकि, फर्स्ट टाइम यूजर को यह ऑफर 56 जीबी 4जी डेटा का है साथ ही वैधता भी 56 दिनों की है। यह खास ऑफर सिर्फ 15 मार्च तक रहेगा।

First Published on March 8, 2017 10:40 am