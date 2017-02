3 घंटे में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया Lenovo K6 पावर, 12 बजे flipkart पर शुरू हुई थी सेल

लेनोवो के K6 पावर की सेल आज (14 फरवरी) को दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। यह सेल केवल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिप्कार्ट पर ही थी। सेल शुरू होने के मात्र तीन घंटे बाद ही यह फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसके 4GB रैम वाले मॉडल की कीमत 10,999 रुपए है। वहीं 3GB रैम वाला मॉडल 9,999 रुपए में है। रैम के अलावा फोन के बाकी फीचर्स एक जैसे ही है। Lenovo K6 Power में 5 इंच की फुल एचडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रेज्योल्यूशन 1920 x 1080 पिक्‍सल का है। फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्‍टा-कोर क्‍वालकॉम स्‍नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर के साथ एड्रेनो 505 जीपीयू लगा है। फोन की अगली सेल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

K6 पॉवर के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्‍सल का रियर कैमरा, एलईडी फ्लैश के साथ दिया गया है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्‍सल का कैमरा दिय गया है। फोन में 4,000 एमएएच की नॉन-रिमूवेबल बैटरी है, इस लिहाज से इसका बैटरी बैकअप शानदार है। फोन के पीछे फिंगरप्रिंट स्‍कैनर दिया गया है। डिवाइस की बॉडी मेटल डिजाइन में है और लेनोवो के अन्‍य स्‍मार्टफोन्‍स की तरह इसमें भी डॉल्‍बी एटमॉस पावर्ड साउंड दिया गया है।

Lenovo’s K6 Power डुअल सिम तकनीक (नैनो सिम) पर चलता है, इसमें एंड्रॉयड 6 (मार्शमेलो) है, जिसके साथ कंपनी का अपना वाइब प्‍योर यूजर इंटरफेस भी दिया गया है। फोन में 4 जीबी की रैम के साथ 32 जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे मेमोरी कार्ड की सहायता से 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो फोन में 44G LTE, VoLTE जैसा बैंड दिया गया है। लेनोवो का दावा है कि इसमें 96.5 घंटों तक संगीत सुन सकते हैं, 13.6 घंटे वीडियो देख सकते हैं तथा 649 दिन स्‍टैंडबाइ पर रख सकते हैं। इसमें एक पावरसेवर ऐप भी डाली गई है। फोन में रिवर्स चार्ज का विकल्‍प भी है जिससे इसे एक पावर बैंक की तरह इस्‍तेमाल किया जा सकता है।

First Published on February 14, 2017 10:14 am