ज़ीरो प्राइस वाले जियो फोन की प्रीबुकिंग 24 अगस्त से, सितंबर से डिलिवरी: जानिए कैसे और कहां मिलेगा

Reliance Jio Phone: रिलायंस के 1500 रुपए के स्मार्टफोन ने मार्केट में हंगामा मचा दिया है। यह 4जी वोल्ट जियोफोन मार्केट में सितंबर में आ जाएगा। इससे पहले 15 अगस्त से यह टेस्टिंग मोड पर होगा। मुकेश अंबानी ने इस फोन को ‘इंडिया का स्मार्टफोन’ कहा और बताया कि 24 अगस्त से इसकी प्री बुकिंग शुरू होगी। अंबानी ने बताया है कि जियोफोन ‘जीरो प्राइस’ में मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको फोन खरीदते वक्त 1500 रुपए देने होंगे जो कि तीन साल के बाद वापस मिल जाएंगे। इस तरह से तीन साल बाद पैसे वापस और फोन फ्री हो जाएगा।

कैसे और कहां मिलेगा ज़ीरो प्राइस वाला जियो फोन:

अगर जियोफोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो फिर जान लीजिए यह ‘पहले आओ पहले पाओ’ के तर्ज पर दिया जाएगा। अगर आप प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं तो फिर रिलायंस जियो के MyJio ऐप पर जाना होगा। वैसे आसपास में कोई जियो का शोरूम तो होगा ही। वहां पर भी जाकर पता किया जा सकता है। प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू हो जाएगी। रिलांयस का दावा है कि जियोफोन को भारत में भारत के ही इंजीनियर्स ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि लोगों के लिए हर हफ्ते 50 लाख फोन बना दिए जाएंगे।

Jio 4G फोन के फीचर्स:

Alpha numeric keypad

2.4 inch QVGA display

FM radio

Torch light

Headphone jack

SD card slot

Four way navigation system

Phone Contact

Call History

Jio Apps

क्या होंगे Jio 4G Phone के साथ ऑफर्स:

जीरो प्राइस वाले जियो फोन के साथ वॉयस कॉलिंग हमेशा फ्री रहेगी और यह अलग-अलग डेटा पैक्स के साथ उपलब्ध होगा। जियो धन-धना-धन ऑफर की सभी सुविधाएं इसमें 153 रुपए प्रतिमाह के चार्ज पर मिलेंगी। जिसमें फ्री वॉयस, एसएमएस और अनलिमिटेड डेटा के साथ जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा ग्राहक 309 रुपए के शुल्क में जियो केबल टीवी डिवाइस का भी आनंद ले पाएंगे। इस डिवाइस के जरिए जियोफोन को ना सिर्फ स्मार्ट टीवी ही बल्कि किसी भी टीवी के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 22, 2017 9:05 am