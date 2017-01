अब आइडिया ने भी पेश किया फ्री डेटा और अनलिमिटेड कॉल वाला पैक, जानिए डिटेल

नई कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल व वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियों द्वारा मिल रही टक्कर के बाद आइडिया ने भी अपने ग्राहकों के लिए फ्री डेटा प्लान की घोषणा कर दी है। बता दें कि अपने मुफ्त ऑफर के कारण रिलायंस जियो हर दिन करीब आधा मिलियन (5 लाख) ग्राहक जोड़ रही है। 185 मिलियन (18.5 करोड़) ग्राहकों वाले आइडिया सेलुलर ने कहा कि नए प्लान में 4जी हैंडसेट इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त डेटा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, आदित्य बिरला ग्रुप के स्वामित्व वाली कंपनी ने नए 4जी हैंडसेट पर 12 महीने के लिए मुफ्त डेटा की सुविधा भी दी है।

क्या है ऑफर: नए ऑफर में आइडिया ने वर्तमान प्रीपेड 4जी ग्राहकों को 348 रुपए के रिचार्ज पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और एसएमएस के साथ 1 जीबी की फ्री डेटा दिया है। वहीं, नए 4जी हैंडसेट पर इस कीमत का रिचार्ज करने पर ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और एसएमएस के साथ 4 जीबी डेटा मिलेगा, यानि 3 जीबी इंटरनेट डेटा अतिरिक्त। यह प्लान 28 दिन के लिए वैलिड होगा। इसे एक साल में अधिकतम 13 बार कराया जा सकेगा।

क्या था एयरटेल का प्लान:

एयरटेल अपने ग्राहकों को एक साल तक 4जी का इस्तेमाल करने के लिए फ्री डेटा दे रहा है। नए ऑफर के तहत कंपनी हर महीने 3 जीबी डेटा उन यूजर्स को देगी जो एयरटेल के 4जी नेटवर्क पर आएंगे। यह ऑफर दिसंबर 2017 तक जारी रहेगा। प्रीपेड यूजर्स को 345 रुपए के रिचार्ज पर 3 जीबी डेटा मिल सकेगा। 3 जनवरी से शुरू हुआ नया ऑफर और 28 फरवरी 2017 तक चालू रहेगा।

First Published on January 12, 2017 11:44 am