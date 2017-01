आज लॉन्च होगा डुअल रियर कैमरे वाला मिड रेंड Honor 6X स्मार्टफोन, जानिए क्या होगी कीमत

चीन की मल्टिनेशनल कंपनी Huawei अपने Honor ब्रांड के तहत डुअल रियर कैमरे वाला मिड रेंज स्मार्टफोन Honor 6X भारत में लॉन्च करने जा रही है। इसकी लॉन्चिंग नई दिल्ली में होने वाले एक इवेंट में की जाएगी। इसकी लाइव लॉन्चिंग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ऑनर 6एक्स स्मार्टफोन अक्टूबर माह में चीन में लॉन्च किया गया था। फोन की खास बात डुअल कैमरा सेटअप है। यह फोन एक्सक्लूसिव तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon से खरीदा जा सकेगा।

चीन में इस फोन को तीन वैरिएंट में लॉन्च किया गया था- 3 जीबी रैम/32 जीबी इंटरनल, 4 जीबी रैम/32 जीबी इंटरनल, 4 जीबी रैम/64 जीबी इंटरनल। इस वैरिएंट की कीमत क्रमश: 999 युआन (करीब 9900 रुपए), 1299 युआन (करीब 12,900 रुपए), 1599 युआन (करीब 15800 रुपए) रखी गई थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि भारत में कौन सा वैरिएंट लाया जाएगा। यह फोन गोल्ड, सिलवर, ग्रे, ब्लू, और रोज गोल्ड कलर वैरिएंट में लॉन्च किया गया था।

क्या हो सकते हैं फीचर्स:

ऑनर 6एक्स हाइब्रिड डुअल सिम सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है, जो एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो पर काम करता है। फोन के रियर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर भी हो सकता है। फोन में 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले और 2.5डी कर्व्ड ग्लास प्रोटेक्शन दी जा सकती है। फोन में 12 मेगापिक्सल सेंसर और एक अतिरिक्त 2 मेगापिक्सल सेंसर वाले दो रियर कैमरा होंगे। वहीं फोन का फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा।

First Published on January 24, 2017 11:38 am