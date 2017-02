फेसबुक पर ऐसे रखे अपनी प्राइवेसी का ख्याल, सुरक्षित रहेगा अकाउंट, जानिए कैसे करनी हैं सेटिंग्स

फेसबुक को यूज तो सभी करते हैं लेकिन क्या हम उसकी सुरक्षा के बारे में भी सोचते हैं। यदि आप अपने फेसबुक अकाउंट की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कोई दूसरा आपके अकाउंट को हैक करके आपके फेसबुक अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है और आपके वॉल पर कुछ भी पोस्ट कर सकता है या आपके पर्सनल डेटा को भी सार्वजनिक कर सकता है। आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अकाउंट की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके डिस्प्ले पर सबसे उपर एक नीले रंग की पट्टी आ रही होगी। उस पर राइट साइड में ताले का निशान बना है जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही प्राइवेसी चैकअप का ऑप्शन आएगा। जब प्राइवेसी चैकअप को क्लिक करेंगे तो इसमें तीन ऑप्शन आएंगे। पोस्ट्स, ऐप्स, और प्रोफाइल।

पोस्ट्स- इसमें आप यह सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पोस्ट को किसको दिखाना चाहते हैं। इसमें चार ऑप्शन हैं।

पब्लिक- यदि आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट सभी को दिखाई देगी।

फ्रेड्स- यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी पोस्ट सिर्फ आपके फेसबुक फ्रेंड्स को ही दिखाई देगी।

कस्टम- इसे सिलेक्ट करने पर आप खुद तय करेंगे कि कौन कौन आपके पोस्ट को देख सकता है।

ऑन्ली मी- अगर इसे सिलेक्ट करते हैं तो उस पोस्ट को सिर्फ आप ही देख पाएंगे।

ऐप्स- इसमें आप अपने फेसबुक लॉगिन में आने वाले ऐप्स को मेनेज कर सकते हैं। इनको कुछ समय बाद बदलते रहना चाहिए।

प्रोफाइल- आप अपने बारे में कौन सी जानकारी किसके साथ शेयर करना चाहते हैं यह यहां बदल सकते हैं।

इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं

Who can see my stuff- इसमें आप अपने आगे के पोस्ट्स के लिए अपनी ऑडिएंस को मेनेज कर सकते हैं। इसमें यह तय कर सकते हैं कि कौन आपके आने वाले पोस्ट्स को देख सकता है।

Who can contact me- आपसे कौन कॉन्टेक्ट कर सकता है और कौन नहीं यह आप यहां तय कर सकते हैं। किसी को अपने प्रोफाइल में ब्लॉक करने का ऑप्शन सबसे आखिर में आता है। यदि आप किसी को अपने फेसबुक में ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं।

क्या करना होगा मोबाइल ऐप के लिए :अगर आप फेसबुक के मोबाइल ऐप्लीकेशन में यह बदलाव करना चाहते हैं तो आप जब अपने फोन में फेसबुक ऐप खोलेंगे तो उपर एक नीले रंग की पट्टी आएगी उसी पर राइट साइड में तीन लाइन दिखाई देंगी। जब उस पर क्लिक करेंगे तो अकाउंट सेटिंग का आप्शन आएगा। उसके बाद अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा। जब आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आ जाएंगे जो कि लेपटॉप और डेस्कटॉप में आते हैं। फिर आप अपने अनुसार सेटिंग्स कर सकते हैं।

First Published on February 7, 2017 11:02 am