एेसे हटाएं अपने स्मार्टफोन से छुपे हुए वायरस को, बढ़ जाएगी स्पीड, नहीं होगा हैंग

आमतौर पर एंड्रॉयड स्मार्टफोन वाइरस की चपेट में नहीं आते। कुछ ऐसे ऐड्स होते हैं, जो आपको गलत जानकारी देते हुए दिखाते हैं कि आपके फोन में वाइरस है और इसे ठीक करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा कई बार फोन में अन्य तरह की गड़बड़ियां भी आ जाती हैं, जिससे वह ठीक से काम नहीं करता। मगर इसका मतलब यह नहीं कि एंड्रॉयड फोन एकदम सेफ होते हैं। इनमें भी वाइरस आ सकते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में भी कोई वाइरस आ गया है तो जानें, कैसे उसे पहचाना जा सकता है। वाइरस कैसा भी हो, एंड्रॉयड में वह ऐप्स की मदद से घुसपैठ करता है। आपके फोन या टैब में वाइरस हो तो सबसे पहले ऐप्स चेक करें। गूगल प्ले स्टोर से बाहर का कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। मेसेज वगैरह से आए किसी लिंक से भी ऐप डाउनलोड न करें। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर में भी कुछ खतरनाक ऐप्स की जानकारी मिली है। इसलिए ध्यान दें कि कहीं से भी ऐप डाउनलोड करना हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। अगर कोई ऐप खोलने पर फोन हैंग हो रहा हो या अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा हो, संभावना है कि वह वाइरस हो। उसे हटाने की कोशिश करें, अगर कोई दिक्कत आए तो समझ जाइए कि यह मैलवेयर है।

अपने​ स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएं और सिक्यॉरिटी ऑप्शन में जाकर Unknow Sources (allow installation of apps from unknown sources) को डिसेबल रखें। डिसेबल नहीं है तो डिसेबल कर दें। आप ऐंटीवाइरस ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। 360 मोबाइल सिक्यॉरिटी और Avast जैसे कई ऐप्स हैं। अगर कोई ऐसा वाइरस ऐप आ गया है और अनइंस्टॉल ही नहीं हो रहा तो फैक्टरी रीसेट करें, यह हट जाएगा। मगर इसके साथ ही अन्य डेटा और ऐप्स भी साफ हो जाएंगे। फोन वैसा हो जाएगा, जैसा यह खरीदने पर मिला था।

डेटा गंवाए बिना ऐसे हटाएं वाइरस: ​अपने फोन या टैबलट को सेफ मोड पर डालें। इस मोड में थर्ड पार्टी ऐप्स और वाइरस रन नहीं कर पाते। सेफ मोड में फोन कैसे डालना है, इसके लिए गूगल पर How to put (यहां अपने फोन के मॉडल का नाम लिखें) into safe mode सर्च करें और इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। सेफ मोड में जाने के बाद आपको स्क्रीन के लेफ्ट बॉटम पर Safe Mode लिखा मिलेगा। अब Settings में जाकर Apps पर जाएं और Downloaded टैब खोलें। यहां चेक करें कि कौन से ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया है। या फिर जो ऐप हट नहीं रहा हो, उसे तलाशें। उस ऐप पर टैप करें और Uninstall कर दें। आमतौर पर यहीं से ज्यादातर वाइरस हट जाते हैं। मगर कई बार ऐसे ऐप्स का Uninstall बटन ग्रे नजर आता हो। ऐसा तब होता है, जब वाइरस ने खुद को ऐडमिन स्टेटस दे दिया हो।

इस स्थिति से निपटने का भी एक तरीका है। सेफ मोड में जिस ऐप का अनइंस्टॉल बटन न दिख रहा हो, उसे हटाने के लिए Apps को एग्जिट करें और सेटिंग्स में Security > Device Administrators में जाएं। यहां पर उन ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी, जिन्हें ऐडमिनिस्ट्रेटर स्टेटस मिला है। जिन ऐप्स को हटाना है, उनका यह स्टेटस टैप करके हटा दें। इसके बाद आप वापस Apps मेन्यु में जाएं और Uninstall पर टैप करके उस संदिग्ध ऐप को हटा दें। अब सेफ मोड से बाहर जाने के लिए फोन को फिर से रिस्टार्ट कर दें।

First Published on March 5, 2017 2:17 pm