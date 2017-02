YouTube पर वीडियो अपलोड करके आप कर सकते हैं करोड़ों की कमाई, जाने तरीका

दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है। इसके लिए कोई बिजेनस करता है तो कोई नौकरी करके पैसे कमाता है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप घर बैठे करोड़ों की कमाई कर सकते हैं तो शायद आप यकीन ना करें। परन्तु YouTube पर वीडियो अपलोड करके आप घर बैठे करोड़ों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए YOUTUBE पर वीडियो अपलोड करने होगें। गूगल की कई कंपनियां हैं जिनमें YOUTUBE भी एक है। जिस पर वीडियो अपलोड करने पर आपको पैसे मिलते हैं। आपके डाले गए वीडियो पर कुछ विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिनसे YouTube को कमाई होती है और इसी कमाई का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है। गूगल की Adsense कंपनी दूसरी कंपनियों से विज्ञापन लाने का काम करती है।

फॉलो करें ये प्रॉसेस- सबसे पहले आपको एक GMAIL ID बनानी होगी। GMAIL पर ID बनाने के बाद YOUTUBE पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनने के बाद ADSENSE में नाम, फोन आदी की डिटेल देनी होती हैं। डिटेल भरने के बाद आपका अकाउंट वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार हो जाएगा।

आपके अकाउंट में आएंगे पैसे- आपके वीडियों के जरिए जो भी कमाई हुई है वो आपको अकाउंट में आएगी। लेकिन उसके लिए शर्ते है कि आपके ऐडसेंस अकाउंट में 100 डॉलर से ज्यादा पैसा होना चाहिए। आपके अकांउट में 100 डॉलर होने के बाद आपको एक PIN नंबर भेजा जाता है। जिसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करना होता है। शर्तें पूरी करने के बाद पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए जाते हैं। हालांकि इंडिया में ये पेमेंट चैक के जरिये भी की जाती है।

YouTube पर कमाई के दो तरीके हैं- पहला कि आपके अपलोड किए गए वीडियो पर दिखने वाले विज्ञापन को क्लिक करें या फिर 30 सेकंड से ज्यादा तक देखें। आपके वीडियो पर दिखने वाले विज्ञापन पर क्लिक करने से आपको 0.50 $ से 5 $ की कमाई होती है। वहीं अगर 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो को 1000 से ज्यादा लोग देखते हैं तो आपको 1$ से $5 की कमाई होती है।

कैसे वीडियो से होती है कमाई- YOUTUBE पर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए आपको ऐसे वीडियो अपलोड करने होगें जिस ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इसमें कुछ गाने, डांस आदि हो सकते हैं।

First Published on February 3, 2017 11:20 am