Facebook पर ऐसा करने से आपको नहीं आएंगे फालतू के नोटिफिकेशन

facebook का इस्तेमाल करने वाले लोग कई बार एक साथ ही बहुत सारे लोगों को टैग कर देते हैं और यदि आप भी उनमें होते हैं तो आपके पास भी इसके नोटिफिकेशन आने लगते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप अपनी सोशल लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते है। वैसे आपने देखा होगा कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे की जो अपनी हर फोटोज के साथ सब दोस्तों को टैग कर देते है, और फिर जब भी आप आपने फेसबुक पर लॉगिन आते है तो आपको वो सब फालतू वाले टैग नजर आते है, जो आप कभी कभी देखकर परेशान हो जाते होंगे। इन टिप्स का यूज करके आप टैग होने के बाद अनवांटेड नोटिफिकेशन से खुद को बचा सकते हैं।

Facebook पर टैग होने से खुद को बचने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है जब आपको कोई फ्रेंड टैग कर दे और उससे आपको एक या दो नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको जो नोटिफिकेशन मिला है उससे नोटिफिकेशन जहां शो कर रहा है, सीधे हाथ में सबसे ऊपर वहां आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज दिखाई देता है उसके पास नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है तो वहां क्लिक करें, आपने इच्छा के अनुसार नोटिफिकेशन पर रहे, आपको सीधे हाथ पर एक डॉट और तीन बिंदियां नजर आएंगी, उसपर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑफ कर लो उस पोस्ट से जुड़ा हुआ। ऐसा आप पर्टिक्युलर पोस्ट ओपन करके भी कर सकते है, ओपन करने के बाद आपका नाम जहाँ दिख रहा हो पोस्ट में उसके ऊपर यानि आपके नाम के ऊपर x वाला चिन्ह होगा क्लिक करे और टैग मुक्त हो जाये।

आप अपनी फेसबुक के main सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमे Timeline और टैगिंग की सेटिंग का ऑप्शन आता है वहां क्लिक करें तो आपको सबसे लास्ट में How can I manage tags people add and tagging suggestions? वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको दूसरे वाले ऑप्शन में friends हटा करके Only Me करना होता है, और तीसरे वाले ऑप्शन में no one करना होता है , अब आपको अनवांटेड टैग नोटिफिकेशन नहीं आयेंगे। एेसा करने से आपके पास फालतू के नोटिफिकेशन नहीं आएंगे जिनसे आप परेशान थे।

First Published on March 7, 2017 1:19 pm