इन एेप्स के साथ खेलें होली, आपकी होली को और रंगीन बना देंगे ये बेहतरीन ऐप्स

अगर बात ऐप्स की हो रही है तो आपको बता दें कि स्मार्टफोन और ऐप्स ने हमारी जिंदगी में एक अहम जगह बना ली है। जहां आज डिजिटल इंडिया के द्वारा इंडिया को हाईटेक बनाने की चर्चा चल रही है तो कुछ ऐप्स ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है, आप कैशलेस ट्रांजेक्शन के साथ साथ आज सब कुछ ऐप्स के माध्यम से ही कर सकते हैं। हमारे जागने से लेकर हमारे सोने तक कुछ ऐप्स हमारे जीवन साथी की तरह हमारा साथ निभा रहे हैं। अब बात आती है होली जैसे रंगों भरे त्यौहार की तो इस रंगों में सराबोर त्यौहार को और रंगीन बनाने के लिए इंटरनेट पर बहुत से रंग भरे ऐप्स मौजूद हैं। और आज हम आपको ऐसे ही कुछ ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी इस होली को और भी रंगों से भर देंगे।

होली फोटो इफेक्ट्स : अगर आप सोशल मीडिया पर पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और अपने दोस्तों को अपनी फोटो भेजना आपको काफी पसंद है तो होली फोटो इफेक्ट्स ऐप आपको एक नया ही एक्सपीरियंस देने वाला है। ये आपकी होली और भी रंग भरी बना देगा। अब अगर आप होली खेलते भी नहीं हैं तो आप इस ऐप के जरिये अपनी फोटो को होली के रंगों से भर सकते हैं।

होली फोटो फ्रेम्स : जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप इस ऐप के माध्यम से अपनी होली की फोटो को फ्रेम दे सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तस्वीर को रंगबिरंगे फोटो फ्रेम से जड़ सकते हैं। और आपके दोस्तों को लगेगा कि आपने इस काम को करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया है।

हैप्पी होली 2017 शुभकामनाएं : कुछ लोग होली के रंग में रंग गए हैं और उन्होंने होली खेलना शुरू कर दिया है। आपके पास भी होली की शुभकामनाएं के मैसेज आने शुरू हो गए होंगे। अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को होली की शुभकामनाएं नहीं दी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप उन्हें विश करें तो अभी समय है ये ऐप आपकी इसमें मदद कर देगा आपको बता दें कि आपको मैसेज लिखने की जरुरत नहीं है, आपको बस जाकर यहां खोजना है जो मैसेज आपको पसंद आता है उसे अपने दोस्तों को बिना कुछ सोचे भेज देना है, ये आपकी होली को इतना आसान बना देगा।

एप्पी होली- कलर योर पिक्स : भारत में होली वैसे बड़ी धूमधाम से खेली जाती है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होली खेलने में पीछे ही रहते हैं और अगर कोई उन्हें रेंज लगा भी देता है तो उससे आनाकानी करके वाला से भाग जाते हैं। हां कुछ हैं जो होली खेलना कतो नहीं चाहते लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाना है कि उन्होंने होली का आनंद लिया है, क्योंकि अगर उन्हें जरा सा भी रंग लग जाए तो उसकी सेल्फी लेकर पहले सोशल मीडिया पर दुनिया भर को बता देते हैं। तो अगर आप रंग खेलना नहीं चाहते लेकिन दिखाना चाहते हैं कि आपने होली खेली है तो आपके लिए एक ऐप मौजूद है। जो आपकी तस्वीरों को होली के रंगों से रंग देगा।

होली GIF 2017 : तो लीजिये अभी तक तो हम भी फोटो की ही बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे ऐप के बारे में जो अपने में होली के बहुत से GIF को समाये हुए है। तो अगर आप अपने दोस्तों को होली कुछ अलग अंदाज में विश करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप काफी पसंद आने वाला है।

First Published on March 12, 2017 11:08 am