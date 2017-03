Facebook का नया फीचर, अब अपने कंप्यूटर से भी कर सकेंगे फेसबुक लाइव, जानें कैसे

Facebook ने अब डेस्कटॉप से भी फेसबुक लाइव करने की सुविधा दे दी है। अब लोग वेब ब्राउजर के जरिए फेसबुक लाइव कर सकेंगे। इससे उन्हें अपने लाइव वीडियो पर पहले से अधिक कंट्रोल होगा और सहूलियत होगी। पिछले दिनों फेसबुक की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया ‘ब्लॉग जैसे कई तरह के ब्रॉडकास्ट को आसान, स्टेबल कैमरा सेटअप, और लाइव को लैपटॉप और डेस्कटॉप तक लाने का फायदा होगा। इस तरह का प्रसारण अब और आसान होगा। हालांकि यह सुविधा अभी उन लोगों और ब्रांड्स को ही होगी जिनके फेसबुक पर पेज हैं। फेसबुक ने पेजों में ‘लाइव कॉन्ट्रिब्टूयर’ की भूमिका वाला फीचर भी जोड़ा है जिससे पेज का एडमिन किसी विशेष व्यक्ति को पेज के लिए एफबी लाइव करने को कह सकता है। फेसबुक ने कहा है इससे घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति पेज की तरफ से मोबाइल के जरिए बढ़िया सामग्री लाइव में लोगों तक पहुंचा पाएगा जबकि पेज का एडमिन पेज की देखरेख और उस पर नियंत्रण रखेगा।



फेसबुक आने वाले हफ्तों में एक वीडियो मैट्रिक्स भी पेश कर रहा है, जिसके जरिए फेसबुक पर अपना पेज चलाने वाले सेलिब्रिटीज, पत्रकार और राजनेता बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि उनकी तरफ से दिया गया कंटेट कैसा चल रहा है। यह फीचर उन्हीं पेज प्रोफाइल्स के लिए होगा जिनके पांच हजार या उससे ज्यादा फॉलोवर हैं। इस मैट्रिक में सब ब्यौरा होगा कि कितने मिनट वीडियो को देखा गया, कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने उसे लाइक किया, शेयर किया और उस पर कमेंट किए। यह सात दिन, 30 दिन और 60 दिन के ब्यौरे को एक साथ भी दिखाएगा। आने वाले हफ्तों में वीडियो परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी मेंशनंस एप में भी होगी।

फेसबुक एक ऐसा अपडेट भी लाने जा रहा है जिससे यूजर किसी कमेंट को अपने वीडियो के साथ जोड़कर हाईलाइट कर पाएंगे। जो लोग अपने लाइव वीडियो के लिंक को शेयर करना चाहते हैं उनके लिए फेसबुक ने एक पर्मालिंक दिया है जो लोगों को पेज के वीडियो कंटेट तक ले जाएगा। फेसबुक ने हाल में क्रॉसपोस्टिंग से जुड़े कई फीचर भी पेश किए हैं जिससे वीडियो पोस्ट करने वालों को अलग अलग पेजों की ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। हालांकि अपने ताजा अपडेट में फेसबुक ने रिकॉर्डिड वीडियो को एक ही समय पर कई पेजों पर पोस्ट करने की भी सुविधा दी है।

First Published on March 5, 2017 11:19 am