विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज की धमकी के बाद ई-मार्केट की दिग्‍गज कंपनी अमेजन ने कनाडा वेबसाइट पर बिक रहे भारत के राष्‍ट्रीय ध्‍वज वाले डोरमैट्स हटा लिए हैं। अमेजन पर ऐसे प्रोडक्‍ट्स की बिक्री को लेकर सुषमा से एक यूजर ने शिकायत की थी। जिसके बाद सुषमा ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अमेजन से बिना शर्त माफी मांगने का कहा था। सुषमा इस हद तक नाराज थीं कि उन्‍होंने कहा था कि अगर अमेजन माफी नही मांगती तो भारत में उसके किसी कर्मचारी को वीजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि अमेजन ने सिर्फ डोरमैट्स हटाएं हैं। उसके अमेरिका व विदेशी संस्‍करणों पर भारत के राष्‍ट्रीय प्रतीकों का अपमान करते उत्‍पाद अभी भी मौजूद हैं। शार्ट्स लेकर बिकिनी तक पर तिरंगे वाले प्रोडक्‍ट्स बिक्री के लिए उपलब्‍ध हैं। अमेजन भारतीय ध्‍वज वाली टूथपिक्‍स भी बेचता है। इसके अलावा कार बंपर स्टिकर्स, उल्‍टी खोपड़ी पर तिरंगे वाली टी-शर्ट, नाइट वियर और इनर वियर भी बेचे जा रहे हैं। अमेजन के अलावा कई अन्‍य वेबसाइट्स पर भी राष्‍ट्रीय ध्‍वज का अपमान करते उत्‍पाद मौजूद हैं।

राष्‍ट्रीय ध्‍वज के अपमान पर भारत में कड़ी सजा का प्रावधान है। राष्‍ट्रीय सम्‍मान एक्‍ट, 1971 के अपमान को रोकने के तहत तीन साल की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। अमेजन के अतिरिक्‍त कैफे प्रेस नाम के एक ऑनलाइन रिटेलर पर भी कुत्‍तों के टी-शर्ट पर अशोक स्‍तंभ प्रिंट किया हुआ बिक रहा है।

भारत व विदेशों में ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए अमेरिका के राष्‍ट्रीय ध्‍वज वाले उत्‍पाद खूब बिकते हैं, वहां के कानून में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि भारत में नियम अलग हैं। अमेरिकी फ्लैग कोड के अनुसार, वहां का राष्‍ट्रध्‍वज कुशंस, रुमाल, नैपकिंस, बॉक्‍सेज या अस्‍थायी इस्‍तेमाल वाली किसी चीज पर नहीं किया जा सकता। ग्रेट ब्रिटेन का यूनियन जैक भी कई परिधानों पर नजर आता है, मगर भारत में राष्‍ट्र ध्‍वज को लेकर स्‍पष्‍ट दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

अमेजन इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं कंट्री मैनेजर अमित अग्रवाल ने सुषमा को भेजे पत्र में कहा है, ”मैं यह पत्र भारतीय ध्वज वाले उत्पादों के सिलसिले में लिख रहा हूं जैसा कि आपके ट्वीट में उल्लेखित था। अमेजन इंडिया भारतीय कानूनों एवं प्रथाओं का सम्मान करने को प्रतिबद्ध है। कनाडा में थर्डपार्टी विक्रेता द्वारा पेशकश किये जा रहे इन सामानों ने भारतीय संवेदनाओं को ठेस पहुंची, अमेजन इसके लिए खेद जताता है। हमारा कभी भी भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा या मतलब नहीं था।”

अमेजन ने वेबसाइट से हटाए भारतीय तिरंगे वाले डोरमैट:

First Published on January 13, 2017 11:48 am