क्या आप जानते हैं कि आपका JIO नंबर पोस्टपेड है या प्रीपेड, अलग अलग हैं दोनों के प्लान

Reliance Jio यूजर्स के लिए प्राइम सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है। कंपनी ने इस सब्सक्रिप्शन के तहत कई प्लान्स लॉन्च किए हैं। इसे लेने के लिए मौजूदा यूजर्स को 99 रुपये की फीस देनी होगी। जिसके बाद वो 303 रुपये प्रति महीना देकर मुफ्त सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई यूजर्स ऐसे भी होंगे, जो इस प्लान को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में इन सभी यूजर्स को जियो सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए अलग से प्लान्स लेने होंगे। लेकिन इससे पहले ये पता करना बेहद आवश्यक है कि आपका नंबर प्रीपेड है या पोस्टपेड। इसी के चलते हम आपको इसका तरीका बताने जा रहे हैं।

एेसे पता करें कि आपका नंबर प्रीपेड है या पोस्टपेड

इसके लिए सबस पहले आप जिओ एेप ओपन करें। यहां आपको इसे अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। इसे अपडेट जरूर कर लें। एेप अपडेट होने के बाद इसे ओपन करें। जब आप एेप को ओपन करेंगे तो यहां आपको My jio पर टैप करना होगा। जब आप My jio पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जिसमें Welcome to your digital life लिखा होगा। यहां सबसे नीचे Sign in with sim लिखा होगा। वैसे तो आपको इस विकल्प पर टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एेप खुद ही आपका नंबर वेरिफाइ कर देगा। लेकिन अगर यह अपने आप प्रोसेस न हो, तो आप इस पर टैप कर दें। अब जो नया पेज खुलेगा वहां सबसे ऊपर आपका जियो नंबर लिखा होगा। उसके नीचे एक तरफ Plan Benefit लिखा होगा और दूसरी तरफ Balance लिखा होगा। अगर Plan Benefit के दूसरी तरफ Balance लिखा है तो आपका नंबर प्रीपेड है। अगर Plan Benefit के दूसरी तरफ Balance नहीं लिखा है। Balance की जगह Unpaid bill लिखा है तो आपका नंबर पोस्टपेड है।

Reliance Jio ने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों के लिए ही अलग अलग प्लान्स निकाले हैं। इनमें 303 रुपये में 28 दिन की वैधता के साथ हर दिन 1GB 4G डेटा मिलेगा। वहीं 499 रुपए के पैक में 58 जीबी डेटा मिलेगा। इसमें भी हर दिन 2 जीबी डेटा मिलेगा। वहीं 999 रुपये में 60 जीबी डेटा एक महीने के लिए मिलेगा। सभी पोस्टपेड पैक एक बिल साइकल या वैलिडिटी के साथ आते हैं। इसके अलावा, रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए बूस्टर पैक भी लॉन्च किए हैं। बूस्टर पैक के तहत 51 रुपये में 1 जीबी 4जी डेटा, 91 रुपये में 2 जीबी डेटा, 201 रुपये में 5 जीबी डेटा और 301 रुपये में 10 जीबी डेटा मिलेगा। वहीं जियो के नॉन प्राइम मेंबर्स को 50% कम डेटा मिलेगा प्राइम मेंबर्स के मुकाबले।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में, देखें वीडियो

First Published on March 4, 2017 5:27 pm