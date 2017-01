Turtle Squad नाम के ग्रुप ने ट्रैवल वेबसाइट को किया हैक, 1.4 करोड़ लोगों की जानकारी चोरी होने का शक

ऑनलाइन सुविधाओं के साथ ऑनलाइन खतरे भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार वेबसाइट और अकाउंट हैक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट Cleartrip का है। सोमवार को Turtle Squad नाम के एक ग्रुप ने क्लियरट्रिप की वेबसाइट को हैक कर लिया। इस मामले में वेबसाइट के 1.4 करोड़ यूजर्स की जानकारी चोरी होने का अनुमान है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक यूजर ने वेबसाइट हैक होने का एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाला था।

इस स्क्रीनशॉट में लिखा था, “Roses are read, violets are blue, all your security is up to you. We Are Turtle Squad Got It?” हैकर्स ने इसके साथ ही वेबसाइट की सिक्योरिटी पर भी तंज कसा और लिखा, “क्या आप भी उन 1.4 करोड़ यूजर्स में से एक हैं जिन्हें वो (क्लियरट्रिप) सिक्योर बताते हैं?”

हालांकि वेबसाइट पर जाने से यह सुचारु रूप से चलती दिख रही है। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वेबसाइट में सोमवार सुबह 10:08 से 10:42am के बीच कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा गूगल सर्च पर “Turtle Squad Cleartrip” टाइप करने पर भी पेज डेस्क्रिप्शन में Turtle Squad टैक्स्ट दिख रहा था। अगर हैकिंग ग्रुप के दावों पर विश्वास किया जाए तो वेबसाइट के 1.4 करोड़ यूजर्स की जानकारी चोरी हो गई है, हालांकि यह भी हो सकता है कि ग्रुप ने सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की थी कि क्लियरट्रिप वेबसाइट को हैक करना कितना आसान है।

बता दें कि 2006 में शुरू होने वाली ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी क्लियरट्रिप होटल, फ्लाइट, ट्रेन और अन्य बुकिंग की सुविधा मुहैया कराती है। भारत के अलावा क्लियरट्रिप अपनी सुविधाएं ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और सउदी अरबिया जैसे देशों में भी देती है।

First Published on January 31, 2017 12:50 pm