बीएसएनएल का एक और धमाकेदार अॉफर, रिचार्ज कराएं और पाएं दो गुना टॉकटाइम

रिलायंस जियो के बाजार में आने के बाद से ही बाकी टेलीकॉम कंपनियों में भी सस्ते डाटा प्लान्स और कॉलिंग प्लान्स बाजार में उतारने शुरू कर दिए हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने रिपब्लिक डे (गणतंत्र दिवस) पर एक प्रीपेड योजना पेश की है जिसके तहत नए ग्राहक 149 रुपए में रोजाना किसी दूसरे नेटवर्क पर 30 मिनट मुफ्त कॉल कर सकेंगे। टेलिकॉम कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा में फायदा ग्राहकों को हो रहा है। प्राइवेट टेलिकॉम कंपनियों के तमाम ऑफर्स के बीच खुद को बनाए रखने के बीएसएनएल ने नए प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव का कहना है कि हमने तीन प्लान पेश किए हैं। इसमें एक 26 रुपए की कीमत वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी) भी शामिल है जबकि अन्य पेशकशों में टॉकटाइम की सीमा डेढ़ गुनी और दुगनी करने की सुविधा दी गई है।

क्या हैं प्लान्स

26 रुपए वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर 25 से 31 जनवरी के बीच उपलब्ध होगा जबकि अन्य दो प्लान 31 मार्च तक उपलब्ध रहेंगे। 26 रुपए वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर में ग्राहकों को कंपनी के नेटवर्क पर 26 घंटों के लिए मुफ्त लोकल कॉल की सुविधा मिलेगी।

दूसरे प्लान ‘कॉम्बो 2601’ में टॉकटाइम डेढ़ गुना बढ़ जाएगा। तीसरे प्लान ‘कॉम्बो 6801’ में टॉकटाइम दोगुना हो जाएगा। पिछले हफ्ते एक खास ऐप लॉन्च करने के बाद बीएसएनएल ने प्रीपेड योजना के तहत नए ग्राहकों को 149 रुपए में प्रतिदिन किसी दूसरे नेटवर्क पर 30 मिनट मुफ्त कॉल (लोकल और एसटीडी) करने की सुविधा दी। पूरे देश में यह ऑफर मंगलवार से मिलना शुरू हो गया है। ग्राहकों के पास एकमुश्त 439 रुपए का भुगतान कर तीन महीने के लिए इसी तरह की मुफ्त अनलिमिटेड कॉल का विकल्प भी मिलेगा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को इस पेशकश के तहत 300 एमबी का मोबाइल डाटा भी मिलेगा। दूसरे नेटवर्कों पर कॉल की सीमा 30 मिनट प्रतिदिन होगी।

Micromax लाई खास वीडियो कॉलिंग के लिए दो किफायती स्मार्टफोन देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 11:29 am