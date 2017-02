Jio ऑफर को टक्कर देने के लिए BSNL ला रहा अब तक का सबसे सस्ता डेटा पैक

पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपनी 3G मोबाइल इंटरनेट दर में लगभग तीन चौथाई कटौती करने की घोषणा की। इस कटौती से कंपनी के एक विशेष पैक में एक जीबी डेटा की लागत 36 रुपये तक कम हो गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने ‘बाजार में उपलब्ध मौजूदा डेटा एसटीवी पर चार गुना अतिरिक्त डेटा की पेशकश करने का फैसला किया है।’ इसके अनुसार 291 रुपये के प्लान में अब ग्राहक को 28 दिन की वैधता के साथ 8जीबी डेटा मिलेगा। वहीं पहले इसमें 2जीबी डेटा था। वहीं 78 रुपये के प्लान में दोगुना डेटा 2जीबी मिलेगा। बीएसएनएल ने कहा कि इन ऑफर्स के तहत वह अपने ग्राहकों को 36 रुपए प्रति जीबी डेटा दे रहा है जो कि वर्तमान समय में इंडस्ट्री में उपलब्ध सस्ते प्लान में से एक है।

रिलायंस जियो अपने फ्री सर्विस के तहत 31 मार्च 2017 तक मुफ्त डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर दे रहा है। हालांकि इस ऑफर के तहत यूजर्स को प्रतिदिन 1 जीबी डेटा मिलता है, इसके बाद इंटरनेट की स्पीड घट जाता है। बीएसएनएल के कस्टमर मोबिलिटी के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर आरके मित्तल ने कहा कि अन्य प्राइवेट ऑपरेटर 50 रुपए तक में 1 GB डेटा दे रही है। हम प्रीपेड मोबाइल कस्टमर्स को सस्ती मोबाइल सर्विस उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्घ है। यह ऑफर्स 6 फरवरी 2017 से प्रभावी हो जाएंगे।

हाल ही में बीएसएनएल ने नए प्रीपेड प्लान पेश किए थे। 26 रुपए वाला स्पेशल टैरिफ वाउचर 31 मार्च तक तक के लिए है। यदि अाप 26 रुपए से रिचार्ज कराते हैं तो आपको 26 घंटे का टॉकटाइम मिलेगा जो कि रिचार्ज के बाद 26 दिन के लिए वेलिड होगा। 26 रुपए वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर में ग्राहकों को किसी भी कंपनी के नेटवर्क पर 26 घंटों के लिए मुफ्त लोकल कॉल की सुविधा मिलेगी। साथ ही बीएसएनएल ने दो अन्य प्लान भी पेश किए हैं जिनकी वैधता भी 31 मार्च तक की है। एक प्लान है कॉम्बो 2601। इसमें रिचार्ज के बाद टॉकटाइम डेढ़ गुना मिलेगा।

गौरतलब है कि रिलायंस जियो अपने लॉन्च के केवल 3 महीने के अंदर ही 52.35 मिलियन ग्राहकों के साथ देश का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बन गया है। हालांकि बीएसएनल फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड के मामले में 9.95 मिलियन ग्राहकों और मोबाइल ब्रॉडबैंड में 20.39 मिलियन कस्टमर्स के साथ पांचवें नंबर पर है।

First Published on February 4, 2017 11:10 am