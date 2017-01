कमाल का है एंडॉयड का यह ऐप, इस्टाल करने के बाद आप कह उठेंगे बहुत खूब

स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स बहुत से एप्स का इस्तेमाल करते हैं। जो इनके बहुत काम के होते हैं। लेकिन कुछ एप्स ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी ना होने की वजह से यूजर्स इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही ऐप है AZ Screen Recorder. ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है। इस ऐप से स्क्रीन की फोटो ली जा सकती है। इस ऐप का मुख्य फायदा है कि यदि आप अपना स्मार्टफोन किसी और को इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि उसने आपके फोन में क्या-क्या किया। बता दें ये एक गुगल एंडॉयड की ऐप है जो एंडॉयड डिवास पर काम करता है। यह एक फ्री ऐप है। इस ऐप के जरिए आप बिना किसी लिमीट के स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं।

गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो

कैसे करें इस ऐप का इस्पेमाल- ऊपर दिख रहे फोटो पर लिखे AZ Screen R पर क्लिक करें। जिसके बाद यह ऐप ओपन होगा। ओपन होने के बाद स्क्रीन पर वीडियो कैमरा का लोगो दिखाई देगा।

गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो

जिसके बाद आपको सेटिंग, वीडियो, कैमरा, फोटो और मिनीमाइज का ऑप्शन दिखाई देता है। स्क्रीन पर देख रहे। वीडियो पर क्लिक करें।

ऐसे करें शुरुआत- वीडियो पर टैप करने के बाद काउंटिंग शुरु होती है। 3, 2 और एक के बाद रिकॉर्डिंग शुरु हो जाती है। इस ऐप में आप बिना स्टोप किए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब भी आप चाहें इसे स्टोप कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए आपको विंडो को नीचे की और दिए बटन पर STOP करना होता है। जिसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी।

गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो गुगल प्ले स्क्रीनशॉट फोटो

घटा- बढ़ा सकते हैं साइज- वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद स्क्रीन पर आ जाता है कि या तो आप इसे प्ले करें या डिलीट करें। इसके बाद सेव करने के बाद आप इसका साइज कम-ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो के साइज को बदलने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। जिसके बाद इसका रेजोल्यूशन को बदलकर साइज के एडजस्ट कर सकते हैं।

इस ऐप पर दिए आंकड़े के अनुसार इस ऐप की रेटिंग 4.2 है। जो कि काफी अच्छी मानी जाती है।

First Published on January 27, 2017 10:58 am