Android यूजर्स के लिए अच्छी खबर, बिना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे गूगल का नया ऑफलाइन सर्च

गगूल अब जल्द ही अपने एंड्रॉइड यूजर्स की सुविधा के लिए उन्हें ऑफलाइन सर्च का फीचर देने जा रहा है। यानी कि एंड्रॉइड यूजर्स बिना इंटरनेट के भी गूगल सर्च के फीचर्स का लाभ ले सकेंगे। इस फीचर का इस्तेमाल आप बड़ी आसानी से कर सकेंगे। एक बार आप इंटरनेट के जरिए अपने फोन पर जो सर्च करेंगे वह अपने आप सेव हो जाएगा। इसके बाद उन सेवड डीटेल्स को आप दोबारा ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। हाल ही में गूगल के प्रॉडक्ट मैनेजर शेखर शरद ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि आने वाले समय में अगर आपकी सर्विस खत्म हो जाती है, तो आप अपनी सर्च उसके बाद भी जारी रख सकते हैं।

गूगल ऐप अपने आप ही एक बार कनेक्शन खो जाने पर सर्च को सेव कर लेगी और कनेक्शन मिलते ही दोबारा आप उसे सर्च कर पाएंगे। वहीं खबरों के मुताबिक नया फीचर अपडेट जल्द ही उपलब्ध होगा। वहीं कंपनी का यह भी दावा है कि इस फीचर से आपके डेटा पैक पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही यह ज्यादा बैट्री कंस्यूमिंग ऐप होगी। इसके अलावा कोई पेंडिंग सर्च भी अपने आप ही ऐप में स्टोर हो जाएगी। वहीं अभी इस फीचर का लाभ सिर्फ एंड्रॉइडस फोन यूजर्स ही ले सकेंगे लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यह फीचर iOS यूजर्स को भी मिल पाए।

First Published on January 22, 2017 10:42 am