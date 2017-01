ये ऐप तुरंत कर दीजिए अनइंस्टॉल, हैंग नहीं होगा फोन, बढ़ जाएगी स्पीड और बैट्री भी चलेगी ज्यादा

अगर आपका स्मार्टफोन हैंग हो रहा है या उसकी स्पीड कम हो गई है या कम बैट्री बैकअप दे रहा है तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। आपका स्मार्टफोन बिल्कुल ठीक है और वह बिल्कुल वैसे ही काम करने लगेगा जैसे पहले करता था। उतनी ही स्पीड से और हैंग भी नहीं होगा। हम अपने फोन में कई बार ऐसी चीजें इंस्टॉल कर लेते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं होती बस यह सोचकर कर लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अपने फोन को पहले की तरह ही सही करने के लिए आपको बस अपने फोन से कुछ ऐसे ही डेटा को हटाना होगा। उनमें कुछ मोबाइल ऐप भी हैं। आइए जानते हैं कौन से एप हमको अपने फोन में नहीं रखने चाहिए।

बैट्री सेविंग ऐप्स : एप स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप में जो यह दावा करते हैं कि इनको इंटॉल करने से बैट्री जल्दी खत्म नहीं होगी। लेकिन इनको इंस्टॉल करने के बाद कई ऐसी चीजें फोन में खुद ही आ जाती हैं जिनकी वजह से फोन हैंग होने लगता है और बैट्री भी जल्दी खत्म होने लगती है। कुछ ऐप वास्तव में ऐसे हैं जिनको इंस्टॉल करने से बैट्री जल्दी खत्म नहीं होती। इसलिए यदि आपके एप में ऐसा हो रहा है तो तुरंत इस ऐप को अपने फोन से हटा दें। फोन की स्पीड खुद ठीक हो जाएगी।

एंटीवायरस एप : एंटीवायरस एप सिर्फ उनके लिए ज्यादा फायदमंद होते हैं जो प्ले स्टोर के अलावा किसी और से एप की एपीके फाइल लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर एप्स पहले ही एंटीवायरस से स्केन करके डाले जाते हैं। उसके बाद उसमें वायरस आने की संभावना नहीं रहती है।

क्लीन मास्टर एप : स्मार्टफोन को समय समय पर क्लीन करना जरूरी होता है ताकि उसकी पर्फोर्मेंस में कोई फर्क ना पड़े। पर इसके लिए यह जरूरी नहीं की आप क्लीन मास्टर एप अपने फोन में रखें। क्योंकि इस एप से भी फोन की स्पीड कम हो जाती है। इसे आप फोन सेटिंग्स में स्टोरेज में जाकर कैच डेटा और क्लीयर द सेम करके भी कर सकते हैं।

रैम सेविंग ऐप्स : स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ाने के लिए रैम बड़ी होनी जरूरी होती है लेकिन यदि अगर वह ज्यादा इस्तेमाल होती है तो उससे भी फोन की स्पीड कम हो जाती है। इसके लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं होती है बस अपने फोन के बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स को स्टॉप करना होगा और फोन की स्पीड खुद ही ठीक हो जाएगी।

प्री लॉडिड ऐप्स : स्मार्टफोन जब आप खरीदते हैं तो पहले से ही उसमें कई ऐप्स इंस्टॉल आते हैं लेकिन इनको अनइंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इन ऐप्स को आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो आपके फोन की बेट्री भी बचेगी और साथ ही फोन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि यह रैम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इनके एक्टिव रहने से फोन की स्पीड कम हो जाती है।

First Published on January 27, 2017 9:00 am