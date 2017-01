अमेजन पर शुरू हुई ग्रेट इंडियन सेल: रेडमी 3एस प्राइम, मोटो जी4 प्लस से लेकर कई प्रोडक्ट पर छूट

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन ने ग्रेट इंडियन सेल शुरू की है। तीन दिन की यह सेल 20 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान स्मार्टफोन से लेकर वीडियो गेम और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पर ऑफर दिए जाएंगे। रेडमी 3एस प्राइम की सेल सुबह 9.30 से लेकर 10.30 तक चलेगी। हालांकि इस दौरान फोन की कीमत 8999 रुपए ही रखी गई है, लेकिन जो लोग फ्लैश सेल में फोन नहीं खरीद पाते उनके लिए अच्छा मौका होगा। इसके अलावा गेम खेलने के लिए Xbox One console को दोपहर 1.30 से 2.30 बजे तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

हालांकि अमेजन ने एक शर्त भी रखी है, जिसके मुताबिक इस सेल का हिस्सा बनने के लिए आपको अमेजन प्राइम मेंबर होना जरूरी है। वर्तमान में अमेजन प्राइम मेंबरशिप एक साल के लिए 499 रुपए में दी जा रही है, वहीं अनुमान है कि एक साल के बाद इसकी कीमत 999 रुपए की जा सकती है। अमेजन प्राइम मेंबर्स को फ्री शिपिंग, फास्ट डिलिवरी के साथ प्राइम वीडियो चैनल देखने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।

सेल के तहत कंपनी एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड धारकों को वेबसाइट पर 10 फीसदी और अमेजन ऐप पर 15 फीसदी का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी 10 लकी ग्राहकों को रेनो क्विड कार जीतने का मौका दे रही है, साथ ही 10 अन्य ग्राहकों को यूरोप की ट्रिप कराई जाएगी। कंपनी Moto G4 Play स्मार्टफोन पर 1000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, जिसके बाद इसे 7,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। Moto G4 Plus को भी अमेजन डिस्काउंट प्राइज 13,999 पर बेच रही है, जबकी इसकी कीमत 14999 रुपए है।

Micromax लाई खास वीडियो कॉलिंग के लिए दो किफायती स्मार्टफोन

First Published on January 20, 2017 11:00 am