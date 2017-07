रिलायंस जियो के आने के बाद मार्केट में अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए कंपनियां लगातार नए नए ऑफर्स निकाल रही हैं। जियो ने पहले छह महीन फ्री सर्विस के बाद धन धना धन ऑफर और जियो समर सरप्राइज ऑफर निकाले थे। इसके बाद हाल ही में जियो ने अपने यूजर्स के लिए फिर नए ऑफर्स निकाले हैं। जियो को टक्कर देने और उससे ग्राहक खींचने के लिए एयरटेल ने भी अपने यूजर्स को फ्री में कई तरह के ऑफर्स पेश किए हैं। एयरटेल ने अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए डेटा रोल ओवर पेश किया है। यह 1 अगस्त से लागू होगा। अगर कोई पोस्टपेड यूजर अपने पूरे डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो उसके पिछले महीने का बचा हुआ डेटा अगले महीने में अपने आप जुड़ जाएगा। मतलब यूजर का बचा हुआ डेटा बेकार नहीं जाएगा। डेटा रोल ओवर के तहत यूजर का 200GB तक बचा हुआ डेटा अगले महीने में ट्रांसफर हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं।

फैमिली प्लान: एयरटेल ने पोस्टपेड यूजर के लिये एक नये फॅमिली प्रोग्राम का ऐलान किया है। इसके चलते पोस्टपेड यूजर अपने परिवार के सदस्यों के लिये कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले पायेगे। इसका फायदा माय एयरटेल ऐप से लिया जा सकता है। जिससे ग्राहकों को 20 प्रतिशत की बचत होगी। इसमें फैमिली डेटा शेयर और अनलिमिटेड कॉल जैसे ऑफर भी मिलेंगे।

एयरटेल सिक्युरिटी: कंपनी ने एयरटेल सिक्योर सिक्योरिटी शूट का ऐलान किया है। इसके तहत यूजर्स का स्मार्टफोन एक्सिडेंट और लिक्विड डैमेज हो जाता है तो कंपनी फ्री में इसे ठीक कराकर देगी। फोन को घर से लाकर ठीक कराने और वापस घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होगी। एक साल में 2 बार फोन खराब होने पर कंपनी ठीक कराकर देगी। इसके अलावा यूजर्स को नॉर्टन मोबाइल सिक्युरिटी भी मिलेगी। इसमें 2GB तक का क्लाउड स्पेस मिलेगा और फोन को रिमोटली लॉक करने का भी फीचर मिलेगा। इस पूरे ऑफर का फायदा उठाने के लिए यूजर को 49 रुपये महीने देने होंगे।

फ्री नेशनल और इंटरनेशनल कॉल: एयरटेल अपने पोस्टपेड यूजर्स को नेशनल और इंटरनेशनल रोमिंग के दौरान फ्री अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल की सुविधा दे रहा है।

फ्री टीवी सब्स्क्रिप्शन: एयरटेल पोस्टपेड यूजर्स को फ्री एयरटेल टीवी ऐप सब्स्क्रिप्शन मिलेगा। इसमें इरोज नाउ, सोनी लाइव, यूट्यूब और डेलीमोशन के वीडियो फ्री में देख सकते हैं।

First Published on July 13, 2017 11:09 am