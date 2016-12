एयरटेल ने लॉन्च किया हाईस्पीड V-Fiber, मिलेगी 100Mbps की इंटरनेट स्पीड और भी कई सुविधाएं

एयरटेल ने अपने मुंबई के ग्राहकों के लिए सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस V-Fiber को लॉन्च कर दिया है। V-Fiber सर्विस की शुरुआत कंपनी चेन्नई में पहले की कर चुकी है। कंपनी का दावा है कि इससे ग्राहकों को 100 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है। कंपनी ने बताया कि V-Fiber सुपरफास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस उन जगहों पर पहुंचेगी जहां एयरटेल की ब्रॉडबैंड सुविधा पहले से उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक वी-फाइबर नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए उसे रोड में खुदाई करके फिर से तार बिछाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बल्कि, कंपनी नॉय्ज़ एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्पीड को बढ़ा देगी।

कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं:

एयरटेल का कहना है कि वी-फाइबर के जरिए ग्राहकों का ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। इसके जरिए ना सिर्फ सुफर फास्ट डेटा स्पीड मिलेगी, बल्कि एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग, एक साथ कई डिवाइस पर अपलोडिंग और हैवी फाइल डाउनलोडिंग का आनंद लिया जा सकेगा। कंपनी ने कहा कि वर्तमान ब्रॉडबैंड यूजर्स को वी-फाइबर में अपग्रेड करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, अगर उन्हें सर्विस पसंद नहीं आती है तो एयरटेल मॉडेम का चार्ज रिफंड कर देगा और इस रिफंड को बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा।

कंपनी इस सर्विस के जरिए यूजर्स को 100 एमबीपीएस तक की स्पीड देने का दावा कर रही है। कंपनी ने बताया कि जियो की तरह वो भी पहले तीन महीने ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगी। इस स्पीड के जरिए यूजर्स 1जीबी की मूवी 10 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। नए ग्राहक इस सर्विस का लाभ वी-फाइवर के 899 रुपए के शुरुआती प्लान के जरिए ले सकते हैं। इसमें उन्हें 3 महीने का अनलिमिटेड ऑफर दिया जाएगा।

First Published on December 23, 2016 11:03 am