जीमेल, फेसबुक की तरह WhatsApp ने भी शुरू किया नया सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करें एक्टिवेट

टेक्नोलॉजी के दिग्गज कंपनी गूगल, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की तर्ज पर सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने भी अपने यूजर्स की सिक्योरिटी के लिहाज से टू-स्टेप वैरिफिकेशन सुविधा शुरू कर दी है। यह एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जिसके आ जाने से अब यूजर्स के व्हाट्सऐप अकाउंट से छेड़खानी करना मुश्किल हो जाएगा। फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सऐप ने यह फीचर सभी यूजर्स के लिए शुरू कर दिया है।

क्या है टू-स्टेप वैरिफिकेशन:

यह एक वैकल्पिक फीचर है, जिसका इस्तेमाल अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए किया जाता है। जब यूजर two-step वैरिफिकेशन को इनेबल करते हैं तो उनसे एक छह डिजिट का पासकोड बनाने के लिए कहा जाता है। जब भी कोई व्हाट्सऐप पर फोन नंबर वैरिफाई करेगा तो इस पासकोड को मांगा जाएगा। यह फीचर शुरुआत में सिर्फ बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध था। अब सभी एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

अगर आपने अभी तक इस फीचर का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहां हम आपको कुछ आसान स्टेप्स में इसे एक्टिवेट करना सिखाएंगे। इस तरह करें इनेबल :

सबसे पहले व्हाट्सऐप ओपन करें

Settings में जाएं

Account में जाएं

यहां दिए गए नए विकल्प Two-step verification पर क्लिक करें

नीचे लिखे Enable ऑप्शन पर क्लिक करें

6 डिजिट का पासकोड डालें, रिएंटर करें

अब ईमेल एड्रेस डालें, जोकि वैकल्पिक है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं।

इस तरह यह फीचर इनेबल हो जाता है।

आप इसे सेटिंग में जाकर कभी भी डिसेबल कर सकते हैं।

आखिरी के दो वैकल्पिक स्टेप्स में व्हाट्सऐप आपके इमेल एड्रेस को अकाउंट से लिंक कर देता है। व्हाट्सऐप पर इमेल पर एक लिंक भेजती है, जिसके जरिए यूजर्स 6 डिजिट पासकोड भूल जाने की स्थिति में टू-स्टेप वैरिफिकेशन को बंद कर सकता है। यूजर्स पासकोड ना भूल जाएं इसके लिए व्हाट्सऐप बीच-बीच में आपसे पासकोड डालने के लिए पूछ सकता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 24, 2017 11:55 am