नन्ही दुनिया : गीत – नन्हीं गुड़िया

नन्ही गुड़िया चली है देखो

निंदिया रानी के अंगना

चंदा-तारों का है देखो

सुंदर एक बिछौना

चमकीली सी और सुनहरी

है इक परियों की दुनिया

खिली हुई है महकी-महकी

देखो फूलों की बगिया

रंग-बिरंगी वहां पर तितली

फूलों पर मंडराती हैं

कोयल कुहू-कुहू करके

गीत सुरीले गाती है

नन्हे-नन्हे चमकीले से

नए-नवेले सपने हैं

चंदा तारे आसमान भी

वहां पर सारे अपने हैं

सुन-सुन नन्हीं सी गुड़िया

सुंदर सपनों में खो जा

निंदिया रानी करे प्रतीक्षा

आंखें मूंद के तू सो जा

कदम-कदम रखना डंट कर

हर सपना पूरा करना तू

बुला रहा है नया सवेरा

नित नई उड़ानें भरना तू

(राजकुमारी)

First Published on January 8, 2017 1:06 am