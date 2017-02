तीरंदाज: राजनीति न करने की राजनीति

अश्वनी भटनागर

टेलीविजन पर अक्सर कोई न कोई नेता अपने विपक्षी से यह कहता मिल जाता है कि वह अमुक मुद्दे पर राजनीति न करे। अमूमन, वह मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा या फिर धार्मिक प्रश्नों पर होता है। कभी-कभी शीर्ष राजनेताओं के व्यवहार को लेकर भी एक पक्ष दूसरे से कह देता है कि इस पर राजनीति न करें। यह सब कहने के पीछे तात्पर्य होता है कि मामला संवेदनशील है और इसको सावर्जनिक मंच से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राजकाज संबंधी कुछ बातें या रहस्य ऐसे होते हैं, जिनको सरेआम नहीं बताया जा सकता या उन पर बहस की गुंजाइश नहीं होती। हर देश की अपनी नीति होती है और राष्ट्रीय हित में कई काम ऐसे होते हैं, जिन पर परदा पड़ा रहे तो अच्छा है। उनका आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं होता, जब तक ऐसे कृत्य उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर न डालने लगें। वास्तव में राजकीय नीति अपने में एक बड़ी दुरूह प्रक्रिया है और जब तक इस प्रक्रिया का पालन देश हित में नेकनीयती से किया जाता है, तब तक उस पर किसी भी मंच पर बहस नहीं होनी चाहिए।

भारत का संविधान बहुत हद तक ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से प्रेरित है। वास्तव में ब्रिटेन ही आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की जननी है और उसी ने संसदीय प्रक्रिया के मूल्य गढ़े हैं। ब्रिटेन ने प्रेरणा अपने से पुरानी सभ्यताओं से ली, जैसे रोम और ग्रीस से। हमारा संविधान भी इसी धारा से प्रभावित है, हालांकि उसके कुछ अंश स्वदेशी विचारों और मूल्यों से जुड़े हैं।

अगर हम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को देखें तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो कहता हो कि किस विषय पर राजनीति हो सकती है और किस पर नहीं। हर तरह के मुद्दे उठे हैं और उन पर तीखी बहस हुई है। अभी हाल में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात पर भी बहस हुई कि देश की मौजूदा प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति को दिए गए राजकीय दौरे के निमंत्रण को रद्द कर देना चाहिए। बहुत सारे संसद सदस्यों ने इस यात्रा का विरोध किया और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उन सब शब्दों का प्रयोग किया, जो कि अमूमन एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाने चाहिए। पर पूरी कार्यवाही के दौरान ब्रिटिश सरकार ने यह नहीं कहा कि कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें।

यह देश हित में ठीक नहीं है। भारत में भी अगर देखें तो 1962 के चीनी आक्रमण के तुरंत बाद लगभग एक दर्जन सांसद, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास गए और उनको याद दिलाया कि ब्रिटेन की संसदीय परंपरा है कि युद्ध छिड़ते ही संसद का सत्र शुरू हो जाता है और तब तक चलता है जब तक युद्ध विराम न हो जाए। सांसदों ने नेहरूजी को चेताया कि वे युद्ध के हर पहलू पर कड़ी नजर रखेंगे और सरकार की आलोचना भी उसी तरह करेंगे जैसे विपक्ष अन्य मामलों पर करता है। उनको देश हित में बक्शा नहीं जाएगा। नेहरूजी ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की मांग को गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष से संपर्क किया। युद्ध के दौरान सत्र नहीं हो पाया, क्योंकि सांसद अपने-अपने क्षेत्र में व्यवस्था बनाने में व्यस्त थे, पर नेहरू ने युद्ध पूर्व चलती अपनी व्यक्तिगत आलोचना और उसके दौरान भी राजनेताओं की टीका-टिप्पणी से यह कह कर मुंह नहीं मोड़ा कि इस संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दे पर कृपया राजनीति न करें।

वास्तव में राजनेता का काम राजनीति करना है। यह उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है। उसका जॉब ब्रीफ है। इसी तरह राजनीति की मूल परिभाषा में ही संपूर्ण सावर्जनिक क्रियाकलाप निहित है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्र के जीवन की हर गतिविधि की दिशा और दशा को परखना और उस पर बेबाक बहस करना ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। अगर इस उद्देश्य में तनिक भी कटौती होती है, तो राजनीति और राजनेता बेमानी हैं। दरअसल, राजनीति लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। जितनी राजनीति होगी, उतना ही स्वस्थ लोकतंत्र होगा। जितने तेज-तर्रार और बेबाक नेता होंगे, उतनी ही लोकहित की रक्षा होगी। सरकार जो कुछ कर रही है उसके बारे में या फिर देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के किसी भी पहलू पर राजनेता कोई भी सवाल उठा सकता है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नेता या पार्टी बेतुके या अमर्यादित बयान दे जाएं, पर ऐसी घटना उन पर कलंक है, राजनीतिक व्यवस्था पर नहीं। वास्तव में सावर्जनिक जीवन का हर मुद्दा राजनेता के कार्य क्षेत्र में आता है। उसकी संवेदनशीलता की जांच का निर्णायक जनता के आलावा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए काट-छांट का अधिकार किसी को नहीं हो सकता और न ही कोई राजनेता दूसरे को यह सलाह दे सकता है कि फलां मुद्दे पर राजनीति न करें।

भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा को लेकर अक्सर यह जुमला दोहराया जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब राज्य नीति का हिस्सा है। विपक्ष को हर मंच पर अपने सवाल रखने का पूरा अधिकार है। हां, भोंडे और बेहूदे बयान स्वीकार्य नहीं हैं, पर संवेदनशील से संवेदनशील हालात या मुद्दों पर सवाल यह कह कर टरकाए नहीं जा सकते कि इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जीवन के हर पहलू की, हर व्यवस्था की, हर पाई की, हर मुश्किल की जवाबदेही सरकार की है। सवाल उठाने से या फिर उन पर कठोर बहस से देशवासियों का हौसला पस्त नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है। लोग चाहते हैं कि उनकी बात खुल कर कही जाए, उनकी मन की उलझनों का निराकरण हो। वे यह भी चाहते हैं कि सरकार अपनी निंदा को सकारात्मक रूप में ले और उसका ठोस जवाब दे- आश्वासन और क्रियान्वन से। लोग हर मुद्दे पर पुरजोर राजनीति चाहते हैं, उनके लिए हर बहस देश हित में ही होती है। गैर-राजनीतिक संवाद भला लोकतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था में कैसे संभव है?

First Published on February 26, 2017 3:50 am