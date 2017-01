बाखबर: सोलह के सर बिग ब्रदर

सोलह के साल के आखिरी पचास दिन और सरजी बने बिग ब्रदर! पचास दिन जब भारत हिल उठा! चैबीस घंटे बजी हैं ये बाइटें! दिमाग में घनघनाती हैं ये बाइटें: पचास दिन पचास दिन पचास दिन पचास दिन पचास दिन पचास दिन। अमर हैं ये पचास दिन! दैहिक दैविक भौतिक तापा! पचास दिन काहू नहिं व्यापा! एक एक बाइट है, एक से एक बाइट है! सत्तर साल सत्तर साल सत्तर साल सत्तर साल सत्तर साल, सब बेकार सब बेकार सब बेकार सब बेकार सब बेकार, सब बेहाल सब बेहाल सब बेहाल!नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नाया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल नया नॉर्मल। यानी नया निरमा निरमा नया निरमा नया निरमा, सबसे सफेद करने वाला निरमा निरमा निरमा निरमा निरमा निरमा निरमा वाशिंग सोप! नई वाशिंग होप! नयाप्रकोप!

जीवन हो पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शीइतना पारदर्शी कि बिग ब्रदर की नजर से कुछ न बचे!

नया जमाना आएगा काला नहीं बच पाएगा नया जमाना आएगा काला नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा कोई नहीं बच पाएगा कोई नहीं बच पाएगा!

धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई धुलाई, तब मिले मलाई मलाई मलाई मलाई मलाई मलाई।

यह जीवन सबसे सफेद सफेद सफेद सफेद सफेद सफेद सफेद सफेद सफेद सब कुछ सफेद, इतना कलफदार जीवन इतना क्रीज वाला जीवन एकदम कड़क कड़क कड़क कड़क कड़क कड़क कड़क कड़क, मत भड़क मत भड़क मत भड़क, चल सड़क सड़क सड़क सड़क सड़क सड़क चल फूट!

ये अकड़ धकड़ ये पकड़ पकड़ ये पकड़ धकड़ ये धकड़ पकड़ ये अकड़ पकड़ सब जनहित में सब जनहित में सब जनहित में!

मोदी मोदी मोदी मादी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी!

नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी नोटबदी नोटबंदी, लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइलें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें लाइनें।

सभी खुश सभी खुश सुभी खुश सभी खुश सभी खुश सभी खुश सभी खुश सभी खुश सभी खुश सुभी खश सभी खुश सभी खुश सभी खुश सभी खुश। पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन पेन। गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन गेन।

नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन, देश के लिए करो ट्रेन टेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।

ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदार ईमानदारी आएगी बेइमानी जाएगी! ईमानदार चैन से रहेंगे चैन से रहेंगे चैन से रहेंगे चैन से रहेंगे चैन से रहेंगे! बेईमान बेइमान बेईमान बेईमान बेईमान बेइमान बेईमान बेईमान बेईमान। बर्बाद होंगे बर्बाद होंगे बर्बाद होंगे बर्बाद होंगे बर्बाद होंगे बर्बाद बर्बाद! बहसें बहसें बहसें बहसें बहसें बहसें बहसें बहसें बहसें, नियोजित आयोजित प्रायोजित बहसें। दुखी दुखी जनता कि सुखी सुखी जनता, दुखी सुखी जनता सुखी दुखी जनता कि रोती हुई कि होती हुई जनता को सुखी बनाने वाले जादूगर चैनल बताते हैं कि वो रो कहां रही है, ये तो उसकी खुशी के आंसू हैं। इतनी खुशी दी कि आंसू निकल पड़े! कैसी प्यारी जनता जो मार खा रोती नहीं! एक मेड टू आर्डर जनता। कितना खुश दिखाएं उसे सरजी, हुकुम दें ताकि जनता जनता लगे अजनता न लगे!

कालाधन कालाधन कालाधन कालाधन कालाधन कालाधन कालाधन कालाधन। नहीं बचेगा नहीं बचेगा नहीं बचेगा!

गरीब के लिए गरीब के लिए गरीब के लिए गरीब के लिए गरीब के लिए जज्बा है!

सर्वत्र मोदी दिगदिगंत मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी! गेन के लिए पेन गेन के लिए पेन गेन के लिए पेन गेन के लिए पेन! हम तैयार हैं हमें और पेन दो, ताकि हम और गेन कर सकें पेन और गेन के बीच नया स्टाक एक्सचेंज खुला है।

कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस।

लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लैश कैश लैश कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश लेस कैश!

डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल डिजिटल जीवन है!

ई बटुआ ई बटुआ ई बटुआ ई बटुबा ई बटुआ ई बटुआ ई बटुआ ई बटुआ।

ई-बिजनेस ई-बिजनेस ई-बिजनेस ई-बिजनेस, ई-जीवन ई-जीवन ई-जीवन ई-जीवन, लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ डिजिटल जीवन जिंदाबाद! भीम ऐप भीम ऐप भीम ऐप! सन सत्रह का यह अनमोल नजराना है। शोर उठता है: मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी। एक मिनट तक श्रोता नारे लगाते हैं: मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी! मीडिया का धन्यवाद मीडिया का धन्यवाद मीडिया का धन्यवाद! मीडिया गदगद मीडिया गदगद!

बिग ब्रदर देख रहे हैं बिग ब्रदर देख रहे हैं बिग ब्रदर देख रहे हैं बिग ब्रदर देख रहे हैं बिग ब्रदर देख रहे हैं बिग ब्रदर देख रहे हैं!

बिग ब्रदर जिंदाबाद!

पीएम मोदी बोले- “विरोधियों पर तरस आता है, नोटबंदी के बाद कांग्रेस की बेचैनी साफ दिख रही है”

First Published on January 1, 2017 6:12 am