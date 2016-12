ग्राम्य कलाओं का विस्थापन

देवशंकर नवीन

देश-दुनिया में आधुनिक हुए लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बड़ी सुविधा दी है। लोग बहुत खुश हैं। ऐशो-आराम की सारी वस्तुएं उनसे मात्र एक फोन-कॉल की दूरी पर हैं। पर लोग चिंतित भी बहुत हैं। अक्सर चिंता करते रहते हैं कि विज्ञान ने हमारा बहुत कुछ छीन लिया; कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया। सामाजिकता खत्म हो गई; मनुष्य का नैतिक पतन हो गया; लोग मशीनवत हो गए; मानवीय सरोकार बेमानी हो गया। पर उन्हें अपने किए पर पश्चाताप करने की फुरसत नहीं मिलती। बेमतलब विज्ञान को कोसते रहते हैं। वे याद ही नहीं करते कि विज्ञान ने उनका कुछ नहीं छीना; किसी वैज्ञानिक उपकरण ने उन्हें अपनी विरासत से मुंह मोड़ने को विवश नहीं किया।

मान्य परिभाषा के अनुसार किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परिकल्पना और प्रयोग द्वारा इसमें तथ्य, सिद्धांत और तरीकों को व्यवस्थित किया जाता है। इस अर्थ में विज्ञान स्वयं में एक कला है। क्योंकि मनुष्य के शारीरिक और बौद्धिक कौशल से किया गया हर सृजन कला होता है। विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हर कदम पर कौशल की जरूरत होती है। इस हाल में कला-समूह के विलुप्तीकरण का दोष विज्ञान पर थोपना कहां तक समीचीन है! किसी वस्तु की प्रयुक्ति का मानवीय विवेक तार्किक न हो तो विज्ञान इसमें क्या कर सकता है। अतिरिक्त सुविधा के आखेट में लोग लगातार अपनी परंपरा और नैतिक सरोकार से कटते गए और अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तो हाथ मलने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है।

लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण ग्राम्य-कलाएं नष्ट हो गर्इं। तथ्य है कि आधुनिक और सभ्य होने की आपाधापी में आज गांव से सभी पारंपरिक कलाएं लुप्त हो गई हैं। पर प्राथमिक सच्चाई यह है कि समाज से जीवन जीने की कला लुप्त हो गई है। सामाजिक जीवन जीने की पहली शर्त मानवीय सरोकार है! वे उसी में ईमानदार नहीं हैं, फिर चरखा, छींका (सिकहर), बियनी, खटिया, टोकरी, रस्सी बटने का टेरुआ, मूंज की रस्सी, पशुओं के पगहे, मुखारी, जाबी, हेंगा, कांड़ी, ढेकी, करीन, कुश-पटपटी की चटाई, सुजनी, कथरी आदि लुप्त हो गई, तो कौन-सा अनर्थ हो गया!

पर्यावरणविदों के बीच एक दंतकथा प्रचलित है कि किसी खास समाज के लोग जीवंत पेड़ को नहीं काटते; जीवन-व्यवस्था के संचालन में कोई पेड़ बाधक होता है, तो लोग सामूहिक रूप से उस पेड़ के पास जाते हैं, धिक्कार-तिरस्कार के साथ उस पेड़ की फजीहत करते हैं; और वापस आ जाते हैं। आगे के दो चार दिनों में वह पेड़ सूख जाता है; फिर लोग उसे काट कर हटा देते हैं। इस टोटके में संभव है कि किसी को अंधविश्वास की बू लगे। पर, बात यहां सार्थकता की है। संकेत यह है कि जड़ होने के बावजूद पेड़ जीवंत है; सामाजिक जीवन में अपने सम्मान और सार्थकता का लोप देख कर वह प्राण त्याग देता है, सूख जाता है। ग्राम्य-कला की भी यही दशा है। नागरिक-जीवन में जब उसका सम्मान और सार्थकता बची नहीं रही, तब उसे जिला कर कौन रखे बिसुखी हुई गाय को हरी घास तो किसान भी नहीं खिलाते।

इन कलाओं का जन्म तथ्यत: ग्राम्य-जीवन की जरूरतों के अनुसार ही हुआ। कलाकारों ने अपने कौशल को समाज में ही पुख्ता किया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसकी दीक्षा मिलती गई। अनुभव और प्रयोजन के अनुसार इनमें परिपक्वता आती गई। अपने उद्भव-काल से ये कलाएं सामाजिक-जीवन में गरिमा पाती रहीं, कला और कलाकारों का सम्मान होता रहा। कलाएं सार्थक और उपयोगी बनी रहीं। उल्लेखनीय है कि जीवन-यापन की जरूरतों के अलावा ये कलाएं सामाजिक सौहार्द और मानवीय मूल्य की भी रक्षा करती थीं। जिनके पास इन कलाओं में निपुणता होती थी, उन्हें लोग महत्त्व देते थे। जीवन-यापन में सामूहिकता थी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरे व्यवसाय के लोगों की अनिवार्यता दिखती थी।

विगत तीन दशक में ग्राम्य-कलाओं के उत्पाद्य भारी मात्रा में सामाजिक जीवन के लिए त्याज्य हो गए हैं। गौरतलब है कि सामाजिक जीवन के मानवीय सरोकार, भाषिक ऊर्वरता और जनपदीय संस्कृति पर इसका गहरा असर हुआ है। दीपावली के अगले दिन गोवर्द्धन पूजा या सुकराती पर्व होता है। किसानी-संस्कृति में पशु-धन और कृषि-कर्म के औजारों का पूजन अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्रति वर्ष इस दिन किसान अपने मवेशियों के पगहे बदलते थे। नए रंगारंग पगहे पहने हुए पशुधन का रूप-रंग इस दिन देखते ही बनता था। इस दिन की तैयारी में किसान दशहरे के तत्काल बाद से लग जाते थे। गहने जैसी दिखने वाली किसक-किसिम की रस्सियां बनाई जाती थीं। पूरा किसान परिवार सुतली और रस्सियों में रंग जमाते हुए विभोर रहता था। रस्सियों के उन गहनों का एक से एक नाम होता था-गरदामी, मुखारी, नाथ, रास, ठेका, पगहा, गुल्ठी, जाबी, कराम, लदहा, बरहा आदि। यह सारी उत्सवधर्मिता प्लास्टिक की रस्सी निगल गई।

यही हाल सुजनी और चटाई का था। पटपटी और मोथी से चटाइयां बनाई जाती थीं, आकार-प्रकार और बुनने के तरीके से उनके नाम बदलते थे-चटकुनी, चटाई, गोनरि। मूंज, कुश, साबे, डाभी, कास, पटेर, मोथी, सीकी के उपयोग से एक से एक टोकरियां बनाई जाती थीं-ढाकी, पथिया, धामी, भौकी, दौड़ी, मौनी, पौती। आकार के अनुसार इनकी सामग्री और बुनावट बदलती थी। रूप-स्वरूप देखते ही बनता था। रचना शुरू करने से पूर्व ही कलाकार उसका उद्देश्य घोषित कर देते थे कि यह किसके लिए बनाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में कलाकार और कला के उपयोक्ता का स्नेह-सूत्र लगातार संचालित रहता था। रेडीमेड प्लास्टिक बास्केट ने इन कलाओं को विस्थापित कर दिया। इस तरह संस्कृति के साथ-साथ भाषा को भी आहत कर गर्इं। आज की पीढ़ी के बच्चे इन शब्दों के अर्थ नहीं समझते। जिन प्राकृतिक पदार्थों और घरेलू औजारों का इनमें उपयोग होता था; आज के बच्चे उन्हें जानते तक नहीं। खटिया और मचान-किसानी चौपाल के लिए अत्यंत उपयोगी थे, जो अब पाए नहीं जाते।

गांवों में अक्सर फूस के घर होते थे। उसके मुख्य कारीगर को ‘घरामी’ कहा जाता था। वे निरक्षर कारीगर कहीं से इंजीनियरिंग पढ़ कर तो नहीं आते थे, पर उनका ज्यामितीय ज्ञान इतना सधा होता था कि दूर-दूर के गांवों तक उनकी ख्याति फैली रहती थी। अमुक कारीगर द्वारा घर छवाया जाए तो पांच बरस तक घर में बारिस की बूंद न टपके!ताड़ के पत्तों से चटाई बनती थी, पंखा बनता था, बियनी बनती थी; बनावट के अनुसार इनके नाम और उपयोग की पद्धति निर्धारित होती थी। प्लास्टिक के पंखे ने इन सबको विस्थापित कर दिया। असंख्य उदाहरण हैं। उपभोक्ता की अमीरी ने इन कला-रूपों को विस्थपित किया या बाजार के दबाव ने, या कि सामान के टिकाऊपन ने, या फिर आधुनिकता की आंधी ने- कहना मुश्किल है। पर इतना तय है कि इस पूरी प्रक्रिया ने केवल कलाओं को आहत नहीं किया, संस्कृति ही क्षरित नहीं हुई; हमारी भाषा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सामाजिक सौहार्द बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। इन क्षतियों की भरपाई असंभव है। इससे गांव का भदेसपन समाप्त हुआ है, जो किसी न किसी हद तक भरतीयता का प्रतीक था। अब ओहार लगी बैलगाड़ी या गुड्डा-गुड्डी के विवाह का खेल हमारे समाज के बच्चे सिनेमा, संग्रहालय या किताबों में ही देखेंगे।

First Published on December 25, 2016 2:03 am