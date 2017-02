किसका भारंगम

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारत रंग महोत्सव (भारंगम) अब जवान हो चुका है। जब 1999 में तब के निदेशक रामगोपाल बजाज ने भारंगम की शुरुआत की, तो इसका चौतरफा विरोध इस आधार पर हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का काम महोत्सव करना नहीं है। पिछले उन्नीस सालों में काफी कुछ बदला है। अमाल अल्लाना और अनुराधा कपूर की टीम ने तो इसका नाम तक बदल डाला और इसे थिएटर उत्सव कहा जाने लगा। प्रो. बजाज का प्रस्ताव था कि आगे चल कर सरकार फिल्म समारोह निदेशालय की तरह नाट्य समारोह निदेशालय की स्थापना करे और रानावि केवल सलाहकार की भूमिका निभाए। प्रो. बजाज का मानना था कि रानावि देश से ऊपर नहीं है। भारंगम में सारा देश दिखना चाहिए। उन्होंने श्रेष्ठता के बदले सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व को मानक बनाया। उन्होंने दो पुरस्कार शुरू किए, जिसे बाद में केवल रानावि के पूर्व छात्रों तक सीमित कर दिया गया। इस डर से कि भारंगम हाथ से न निकल जाए, इसे रानावि की अकादमिक गतिविधि बना दिया गया। अब हो यह रहा है कि देश में जिन रंगमंडलियों के पास पूंजी, प्रशिक्षण और तकनीक नहीं है, वे कभी भी भारंगम में नहीं आ सकते। एक तीस-पैंतीस सदस्यों वाली समिति डीवीडी के आधार पर नाटकों का चुनाव करती है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमेशा कोई न कोई दबाव समूह मनमानी करता रहा है। मगर एक बात पर सारे समूह एकमत हैं कि एक भी पैसा गलती से किसी रूप में गैर-एनएसडीयन को नहीं मिलना चाहिए। सवाल है कि जनता के टैक्स से सरकारी अनुदान पर चलने वाला भारंगम या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किसके लिए है? यही वह बुनियादी सवाल है, जिस पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सालाना बजट अस्सी करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हर साल केवल छब्बीस छात्रों को प्रवेश मिलता है। सारी लड़ाई इस अस्सी करोड़ को लेकर है। यहां हमें कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए-

एक, पिछले पचास सालों में क्या किसी गैर-एनएसडीयन को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में नाटक करने के लिए आमंत्रित किया गया?

दो, जबसे विस्तार कार्यक्रम शुरू हुआ है, क्या कभी किसी गैर-एनएसडीयन को काम दिया गया?

तीन, पिछले पचास सालों में छात्र प्रस्तुतियों के लिए क्या किसी गैर-एनएसडीयन को आमंत्रित किया गया?

चार, क्या कभी अतिथि प्राध्यापक के रूप में किसी गैर-एनएसडीयन को आमंत्रित किया गया?

पांच, भारंगम या ‘जश्ने बचपन’ या इसी तरह के सार्वजनिक समारोहों में क्या कभी किसी गैर-एनएसडीयन को काम दिया गया?

अपवादों को छोड़ दें तो इन सभी सवालों का जवाब है- नहीं।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दुनिया का अकेला ऐसा शिक्षण संस्थान है, जो जनता के टैक्स से सरकारी अनुदान पर चलता है, लेकिन उसे न तो जनता की परवाह है, न देश की। दुनिया का कोई संस्थान केवल अपने पूर्व छात्रों के दबाव समूह और मनमानी के बल पर नहीं चल रहा, चाहे वह हावर्ड हो ,कैंब्रिज,आक्सफर्ड, आइआइटी या आइआइएम हो।

भारंगम का बुरा हाल इसी दबाव समूह और मनमानी के कारण हुआ है। इस बार भारंगम में आधे से अधिक नाटक इसी दबाव समूह के हो रहे हैं। जिस निदेशक ने इस दबाव समूह से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे तरह-तरह से घेर कर विफल कर दिया गया। इस दिशा में केवल रामगोपाल बजाज सफल हो सके हैं। देवेंद्र राज अंकुर ने सरकार से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पास करा लिया था। इसी दबाव समूह ने छात्रों को बहला-फुसला कर हड़ताल करवा दी। काफी धरने-प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने सरकार से प्रार्थना की कि डीम्ड विश्वविद्यालय का प्रस्ताव वापस से लिया जाय। अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय बन जाता, तो इस दबाव समूह का वर्चस्व टूट जाता और उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों से चलना पड़ता। तब कोई भी योग्य नागरिक यहां काम पा जाता।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिस तरह एनएसडीयन और गैर-एनएसडीयन में भेदभाव करता है वह एक तरह से संविधान की अवमानना है। या तो हम यह बात मान लें कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ही भारत के रंगमंच का पर्याय है- कि देश का काम केवल रानावि से चल जाएगा। फिर सवाल यह उठता है कि केवल छब्बीस रंगकर्मियों का भद्रलोक बनाने पर हर साल जनता की गाढ़ी कमाई का अस्सी करोड़ रुपए क्यों खर्च किया जाए? वरिष्ठ रंगकर्मी फिरोज अब्बास खान ने कभी कहा था कि रानावि अपने छब्बीस छात्रों पर जितना पैसा खर्च करता है, उसका एक हिस्सा भी वे सारी जिंदगी नहीं कमा पाते। बेहतर हो कि सरकार हर साल देश के सौ सबसे प्रतिभाशाली युवा रंगकर्मियों का चुनाव कर उन्हे एक-एक करोड़ रुपए दे दे, जिससे वे जीवन भर रंगकर्म कर सकें। इधर सोशल मीडिया पर लगातार रानावि के खिलाफ मुहिम चल रही है, लेकिन यह मुहिम व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में फंस गई है। एक बार मुंबई में एनएसडीयनों के सम्मेलन में देश के दिग्गज नाटककार विजय तेंदुलकर ने बड़ी मार्मिक बात कही थी कि जो चंद लोग मुंबई आकर स्टार बन जाते हैं, उन पर तो सबकी नजर जाती है, लेकिन अधिकतर जो विफलता के अंधेरे में भूख और बीमारी से लाचार दिन काटते हैं, उनकी सुध कोई नहीं लेता।

यह सही समय है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की सोशल आॅडिट की मांग की जानी चाहिए। हमें यह सवाल भी पूछना चाहिए कि एनएसडी अगर देश का पर्याय नहीं है, तो देश के साथ उसका क्या रिश्ता है? यही बात भारत रंग महोत्सव पर भी लागू होती है। अगले साल यानी फरवरी 2018 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत रंग महोत्सव की जगह थिएटर ओलंपिक करने जा रहा है। हमें पूछना चाहिए कि जब सिनेमा का कोई दंगल नहीं होता, कुश्ती का कोई महोत्सव नहीं होता तो थिएटर का ओलंपिक कैसे हो सकता है। जो संस्थान दिवंगत रंगकर्मी एच कन्हाईलाल का नाम सही नहीं लिख सकता, वह दुनिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ संस्थान कैसे हो सकता है। इसी भारंगम में दिवंगत रंगकर्मियों की श्रद्धांजलि प्रदर्शनी में कन्हाईलाल को कन्हैयालाल लिखा गया था। एनएसडीयनों का जो दबाव समूह भारंगम को लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण नहीं होने दे रहा, वह थिएटर ओलंपिक को कैसे सफल होने देगा। दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित नाट्य समारोहों- एविनॉन (फ्रांस) और एडिनबरा (यूके) की लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण परंपरा को अपनाए बिना कैसे कोई थिएटर ओलंपिक संभव है। भारत रंग महोत्सव शुरू करने वाले रामगोपाल बजाज की बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि यह भारत रंग महोत्सव है, एनएसडी रंग महोत्सव नहीं।

हमें यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि दूसरों को जगह देने के लिए निदेशक रहते हुए रामगोपाल बजाज, देवेंद्र राज अंकुर और अनुराधा कपूर का कोई नाटक भारंगम में नहीं हुआ और न ही अध्यक्ष रहते हुए अनुपम खेर या अमाल अल्लाना का कोई नाटक भारंगम में हुआ। फिर रंगमंच की जिस बिरादरी को बाजार का समर्थन हासिल है उसी को सरकार भी संसाधन देगी, तो उन रंगकर्मियों को न्याय कैसे मिलेगा, जो अभाव में जान की बाजी लगा कर दूर-दराज में रंगमंच कर रहे हैं। आज रंगमंच को दीवानगी से प्यार करने वाला हर गैर-एनएसडीयन निराश और उदास है। भारत रंग महोत्सव तो समूचे परिदृश्य का एक छोटा-सा ट्रेलर मात्र है।

First Published on February 12, 2017 3:45 am