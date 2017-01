जनसत्ता बिरादरी: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार से बातचीत

अनिल बंसल: पिछले पचास दिनों से नोटबंदी को लेकर ही बातें हो रही हैं और यह आपके मंत्रालय का फैसला है, तो…

संतोष गंगवार: नहीं, इससे अलग हट कर भी एक जिम्मेदारी है मुझ पर। हम बरेली में एक बैंक चलाते हैं। अर्बन बैंक। पंद्रह साल से चलाते हैं और उसका चेयरमैन भी हूं। इसलिए इस सारी बात को मैं स्वयं देख रहा हूं। पर आपको जान कर अजीब लगेगा कि कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। थोड़ी-बहुत परेशानी कुछ लोगों को है कि चौबीस हजार रुपए ही क्यों मिल रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि बड़ा आदमी भी लाइन में लग रहा है। मगर देश की सौ करोड़ आबादी पूरी तरह संतुष्ट है। चौबीस करोड़ में जो लोग हैं, वे चाहे कुछ भी कहें। यह भी सच्चाई है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी, उस समय लोगों ने बैंकों में खाते नहीं खोले थे। खाते अब ढाई वर्षों में खुले हैं। पिछले ढाई वर्षों में पच्चीस करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं, जिसमें एक तिहाई जीरो बैलेंस के हैं। यह अपने आप में आश्चर्य है कि जीरो बैलेंस से कोई खाता खोले।

सूर्यनाथ सिंह: पर जीरो बैलेंस खाते खोलने के पीछे एक बात यह भी देखने को मिली कि बैंकों ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक रुपया या सौ रुपए डाल कर खाते खोल दिए।

संतोष गंगवार: इसकी जांच करने की जरूरत है कि किन बैंकों ने ऐसा किया। पर लोगों को आश्चर्य होता है कि बारह रुपए में लोगों का दुर्घटना बीमा हो रहा है। यह प्रधानमंत्रीजी की बिल्कुल नायाब योजना है।

मनोज मिश्र: इन पचास दिनों में आपने क्या खोया, क्या पाया?

संतोष गंगवार: अभी तो लोग तरह-तरह की राय व्यक्त करेंगे। लाइनों को लेकर बातें करेंगे। मगर जैसा कि मैंने बताया कि मैं खुद बैंक से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे पास डिपॉजिट है पांच सौ करोड़ रुपए। हम सारे बैंकों का मुकाबला करते हैं और हमारा बैंक चलता है तीन सौ पैंसठ दिन। सुबह नौ से शाम के नौ बजे तक। परेशानी हमें है, इसलिए हमने एक दिन बैंक बंद करना भी शुरू कर दिया। पर एक ऐसा अवसर हमने देखा है कि आदमी इतना सब कुछ के बाद भी पॉजिटिवनेस महसूस कर रहा है। कोई भी शिकायत नहीं कर रहा। बीते महीने में जिन लोगों के यहां विवाह के अवसर थे, उनको पैसे निकालने में दिक्कत आ रही थी, फिर भी सब कह रहे हैं कि यह फैसला देश के हित में है। इससे देश को लाभ मिलेगा और हम ऐसा महसूस करते हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन नजर आएगा।

जहां तक काले धन की बात है, हर पैसा नजर आना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है। कई देशों ने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। मगर यह फैसला ऐसा है कि इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। इतने दिनों में करीब सोलह लाख करोड़ रुपए का विमुद्रीकरण किया गया। अभी सही आंकड़ा आना बाकी है। सारा ब्योरा सामने आ जाए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि रुपयों को कैसे दुरुस्त करें। हमारे देश के बारे में दुनिया के देशों में जो राय है, उस राय को कौन बदलेगा। अगर ध्यान दें तो 2014 में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्रीजी ने अपने भाषणों में इस विषय को उठाया था। और जिस समय यह योजना ले आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जिसे डिस्क्लोज करना है कर दे, नहीं तो हम कड़े कदम उठाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नया कदम उठाया है। और इस कदम में इसलिए सफलता मिली कि देश की जनता ने साथ दिया। यह ऐसा मौका है, जिसमें प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और बढ़ रही है। लोग प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास कर रहे हैं। इस विश्वास में बढ़ोतरी इसलिए हो रही है कि वे जो कह रहे हैं, वह कर रहे हैं।

मुकेश भारद्वाज: मगर माना जा रहा है कि एक फैसला लोगों पर थोप दिया गया है। सरकार बाहर से काला धन नहीं ला पाई, इसलिए विमुद्रीकरण को एक आसान तरीके के रूप में आजमाया गया। इससे लोग परेशान हुए। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?

संतोष गंगवार: नहीं, परेशानी सिर्फ उसे हुई, जिसके पास पांच सौ और हजार के नोट थे। नोट इससे छोटे भी तो हैं। बेशक वे थोड़े हों। पर मैं हर शनिवार इतवार को अपने क्षेत्र में रहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, मगर गांव का एक भी महिला-पुरुष नहीं आया कि मेरे पास पांच सौ का नोट है, यह नहीं चल रहा। जो बैंक मैं चलाता हूं, वहां भी गया, पर वहां भी ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। यह जरूर है कि टेलीफोन आते हैं कि साहब हम देश में नहीं हैं और हमारे पास रुपए हैं।… कुछ व्यावहारिक समस्याएं समझ में आती हैं।… मगर हमारा कॉज दुरुस्त है।

राजेंद्र राजन: क्या मानते हैं कि इसके लिए सरकार की तैयारी मुकम्मल थी?

संतोष गंगवार: विमुद्रीकरण रोज-रोज का विषय नहीं है। जैसा कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि एक हफ्ते का समय मिलना चाहिए था। इसमें तैयारी की क्या जरूरत है। आप समय देंगे तो क्या होगा। आपने देखा होगा कि उस दिन रात को स्वर्ण विक्रेताओं के यहां कितनी बिक्री हुई। उन्हें पैसा बदलने का काम किया। अगर हम पंद्रह दिन का समय दे देते तो हमारा मकसद फेल हो जाता।

जहां तक सरकार की तैयारी की बात है, तो इसका अंदाजा इससे लगा लें कि बाजार में दो हजार का नोट आने से दो महीना पहले ही छपना शुरू हो गया था। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है।

रामजन्म पाठक: सरकार के ऊपर यह भी आरोप है कि चूंकि एनपीए बढ़ गया था और बैंक इस हालत में नहीं थे कि कर्ज दे सकें, इसलिए प्रधानमंत्री ने तरकीब निकाली कि किसी तरह बैंकों का फिर से पेट भर दिया जाए।

संतोष गंगवार: एनपीए इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। यह दुनिया के दूसरे देशों से कम है। लोग बात करते हैं कि ग्यारह-बारह प्रतिशत। प्राइवेट बैंकों का एनपीए कम होता जा रहा है, सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। यह बात समझ में आ रही है। हम पचास हजार रुपए से एक लाख तक के ऋण बिना किसी जमानत के दे रहे हैं। अगर वह पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो एनपीए बढ़ेगा ही।

राजेंद्र राजन: क्या आपको पता था कि आठ नवंबर को ऐसी घोषणा होने वाली है?

संतोष गंगवार: नहीं।

संजय शर्मा: आप कह रहे हैं कि दो महीना पहले से तैयारी थी, फिर यह शर्त क्यों लगाई गई कि दो हजार रुपए से ज्यादा कोई निकाल नहीं पाएगा?

संतोष गंगवार: हमने सोलह लाख करोड़ रुपए के आसपास विमुद्रीकृत किया और हमारी प्रेसें तीस-पैंतीस करोड़ प्रतिदिन छापती हैं। और एक नोट के प्रिंट में बीस से पच्चीस दिन का समय लगता है। तो आप सोचिए कि इतना नोट प्रिंट करना शुरू करें तो कितने दिन लगेंगे। यानी जो पहला लॉट हमने प्रिंट करना शुरू किया वह पच्चीस दिन में आया। अगर पांच-छह करोड़ रुपया बाजार में आ गया और जमा कर लिया हमने पंद्रह लाख करोड़, तो सोचिए कि क्या मुश्किल हो सकती है। अब दो हजार रुपए का नोट आने के बाद देखने में आ रहा है कि वह प्रचलन में कम आ रहा है। दूसरी बात कि लोगों में अभी उसके प्रति एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है। दिक्कत तो है, पर कोई भी फैसला ज्यादा प्रचारित करके लेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी।

रामजन्म पाठक: यह फिफ्टी परसेंट वाला फैसला आपने क्यों किया?

संतोष गंगवार: यह एक बार के लिए फैसला किया गया था। कहा गया कि यह अंतिम मौका है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि वे अंतिम समय तक पैसे को गलत तरीके से सफेद करने की कोशिश करते हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं।

मृणाल वल्लरी: आठ नवंबर के बाद लोगों को जौहरियों, पेट्रोल पंपों, बिग बाजार वगैरह की तरफ भागना पड़ा। आपको नहीं लगता कि मुद्रा की बहुलता और तरलता की कमी की वजह से एक तरह की अराजकता आई। यह आरबीआई की स्वायत्तता का हनन है?

संतोष गंगवार: नहीं अराजकता कहीं नहीं दिखी। लोग बैंकों की कतार में खड़े रहे, पर सहयोग किया।

संजय शर्मा: रिजर्व बैंक सरकारी बैंकों के प्रबंधन पर तो अंकुश रखता है, पर निजी बैंकों पर उसका वश नहीं रहता। इसकी वजह से नोटबंदी के बाद बहुत सारे निजी बैंकों ने काले धन को सफेद करने का काम किया। फिर जो काम आरबीआइ को करना था, उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तो, आरबीआई की स्वायत्तता कहां रह गई?

संतोष गंगवार: उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जहां तक आरबीआइ की स्वायत्तता की बात है, उस पर कोई हमला नहीं हुआ है।

मुकेश भारद्वाज: कहा जा रहा है कि नोटबंदी का फैसला उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रख कर किया गया।

संतोष गंगवार: नहीं, चुनाव को ध्यान में रख कर यह फैसला नहीं किया गया। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा फैसला नहीं करता जब चुनाव सिर पर हो। इससे दोनों ही बातें होंगी, नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी मिल सकता है। फायदे तो चुनाव के बाद समझ में आएंगे। अगर हमें यह फैसला चुनाव को ध्यान में रख कर ही करना होता तो मार्च के बाद करते।

मनोज मिश्र: आपने कुछ दलों को इसमें साथ लाने का भी प्रयास किया।

संतोष गंगवार: नहीं, विपक्षी दलों ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। लोकसभा में इसकी चर्चा करते, इसकी अच्छाई-बुराई लेकर आते, हमें भी बोलने का मौका मिलता, मगर इस बार लोकसभा बिल्कुल नहीं चली। बाहर बोलते रहे, मगर उसमें भी कोई तर्क नहीं था। उन्हें शायद लग रहा था कि हम काले धन के खिलाफ बोलेंगे तो देश की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। वे लगातार कहते रहे कि इस पर जितनी भी चर्चा हो प्रधानमंत्री सदन में रहें। प्रधानमंत्री सदन में आएं, यह तो समझ में आता है, मगर दोनों सदनों में लगातार बैठे रहें, यह कैसे संभव हो सकता है।

मुकेश भारद्वाज: सरकार का कोई भी मंत्री नोटबंदी पर बोलते हुए हमेशा कहता है कि प्रधानमंत्री ने कमाल का काम किया है। ऐसा क्यों है?

संतोष गंगवार: दो हजार चौदह का चुनाव पार्टी ने प्रधानमंत्री के बल पर जीता। लोग उन पर भरोसा करते हैं। और फिर निर्णय तो किसी एक ही व्यक्ति का होता है। सुझाव तो सभी के हो सकते हैं, पर निर्णय एक व्यक्ति का होता है।

राजेंद्र राजन: ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने का संकेत दिया है। तो नोटबंदी को लोकप्रियता से आंकेंगे या अर्थव्यवस्था को होने वाले हानि-लाभ से आंकेंगे?

संतोष गंगवार: कुछ फैसलों का आकलन बाद में होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तब आप इसका सही आकलन कर पाएंगे। अभी तो इसके बाद अगले फेज में जब प्रधानमंत्री कदम उठाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा। लोगों को डर लग रहा था, अब रियल एस्टेट की कीमतें नीचे जा रही हैं। कोई खरीदार नहीं है। तो, कुछ चीजें प्रैक्टिकल हैं।

मनोज मिश्र: भाजपा ने जो पुराने मुद्दे अभी तक छोड़ रखे थे, जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसे पार्टी उठाएगी।

संतोष गंगवार: रामजन्मभूमि का मुद्दा स्पष्ट है। वह चुनाव से जुड़ा नहीं है। यह हमारे भावना का मुद्दा है। आम सहमति और न्यायालय का मुद्दा है। हम इसे बेवजह बढ़ाना नहीं चाहते। हो सकता है कि इस पर आम सहमति भी बन जाए और हो सकता है कि न्यायालय का फैसला भी आ जाए। हम इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते।

राजेंद्र राजन: विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने ऐसा दिखाया कि सख्त लोकपाल के पक्ष में हैं। अब लोकपाल कानून बने ढाई साल हो गया, अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई?

संतोष गंगवार: हमारे प्रधानमंत्री खुद लोकपाल का काम कर रहे हैं।

संजय शर्मा: कहा जाता है कि सरकार में कोई मंत्री नहीं है, सबका काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। कितना सही है।

संतोष गंगवार: नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार में सभी मंत्री अपना काम करते हैं। हम अपने विभाग में जब कोई फैसला करते हैं, तो बार-बार किसी से पूछने नहीं जाते।… जो भी फैसला किया जाता है, वह मंत्रिपरिषद करती है।

