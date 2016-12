बाजारीकरण का नतीजा है विचार-शून्यता: वृंदा करात

मनोज मिश्र: नोटबंदी को लेकर चला आंदोलन बिखर क्यों गया। क्या यह विपक्ष की विफलता है?

वृंदा करात: हमारा मानना है कि नोटबंदी के पीछे सरकार का मकसद काले धन को लक्ष्य बनाना नहीं था। क्योंकि सरकार भी मानती है कि काला धन कुल मिलाकर नगदी में अर्थव्यवस्था का पांच प्रतिशत है और पंचानबे प्रतिशत अन्य चीजों में है। मैं नहीं मानती कि सरकार का लक्ष्य काला धन था, क्योंकि सरकार की अपनी रिपोर्ट- 2012 में स्पष्ट कहा गया था कि नोटबंदी से काले धन को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो अन्य कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे विदेशी खातों की पहचान करना, दोहरी कर प्रणाली वाले समझौते न करने, जिसके जरिए मनी लांडरिंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज में पार्टीसिपेट्री नोट्स का चलन आदि को बदलने की जरूरत थी। सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इससे पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। लोग पैसों के लिए कतार में खड़े हो सकते हैं, पर इसके चलते अगर उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है तो यह किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता। अगर लागत और लाभ का आंकड़ा देखें तो इसमें सरकार पूरी तरह विफल हुई है।

भ्रष्टाचार और काला धन समाप्त करने के बारे में हमारी सोच दूसरे दलों से थोड़ी भिन्न है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, इनका सारा प्रचार-प्रसार काले धन पर आधारित है। तो संसद में विपक्ष की भूमिका भले एक तरह की हो सकती है, क्योंकि सबकी मांग एक जैसी थी, लेकिन विपक्ष के रूप में संसद के बाहर हमारी एक सीमित समझ बन सकती है। बाहर हमारा दूसरा तरीका है।

दीपक रस्तोगी: नोटबंदी के बाद जिस तरह से पार्टियों के चंदे वगैरह को लेकर फैसले किए गए, उससे क्या नहीं लगता कि इस मामले में पक्ष और विपक्ष एक तरह से एकजुट हो गए?

वृंदा करात: नहीं, ऐसा नहीं कह सकती। नोटबंदी का जो पूरा मुद्दा उठा, जहां मोदी सरकार को घेरा जा रहा था कि आपके दो-ढाई साल समाप्त हुए, उसमें आपके जितने भी चुनावी वादे थे, वे पूरे नहीं हुए और उसको डाइवर्ट करने के लिए नोटबंदी का मुद्दा चलाया गया। कहां आप पंद्रह लाख रुपया खातों में लाना चाहते थे, अब पांच हजार रुपए जमा करने की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अभी सिर्फ बैंकों में पैसा जमा हुआ, इससे बैंकों में जो ग्यारह लाख करोड़ रुपए एनपीए (बट्टेखाते) में है, जो अमीरों के पास हैं, उस बैलेंस शीट को आपने स्वस्थ बनाया, फिर छह महीने बाद आप उन्हीं अमीरों को लोन देंगे। यह जो गरीबों का संसाधन धनिकों को स्थांतरित करने की नीति है, बैंकों के जरिए। वाम दलों की भ्रष्टाचार को लेकर अपनी एक समझ है। आज कोई वाम दलों के एक भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। इसलिए हमारा विरोध कुछ अलग है। हम भ्रष्टाचार को लेकर लंबी और स्थायी लड़ाई के पक्ष में हैं। इस पूरे प्रकरण में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी विफलताएं छिपाने के लिए नोटबंदी का फैसला किया।

मृणाल वल्लरी: पिछले दो दशक से नव-उदारीकरण की नीति एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप को खारिज करने की कोशिश जान पड़ती है। लोगों के बीच राजनीतिक चेतना को खत्म करने का प्रभाव सबसे ज्यादा जनवादी पार्टियों पर पड़ रहा है, इस खतरे को आप किस तरह देखती हैं।

वृंदा करात: जिस तरह पूरी दुनिया में डि-आइडियोलाइजेशन हो रहा है, उसमें यह सवाल हमारे जैसे दलों के लिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। विचारधारा के खत्म होने के पीछे मुख्य कारण बाजारीकरण है। जो जनता के हितों से जुड़ी विचारधारा हो, उसी को समाप्त करके यह सब हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा- हम विचारधारा में विश्वास नहीं करते। यह विचारधारा में विश्वास न करने की बात करके सुविधा का रास्ता निकाला जा रहा है। इस तरह निजी क्षेत्र का भी साथ दिया जा सकता है, और दिखा सकते हैं कि हम जनता के साथ हैं। विचारधारा-शून्यता का पूरा प्रभाव बाजारीकरण से पैदा हुआ है। विचारशून्यता बहुत खराब चीज है।

सूर्यनाथ सिंह: क्या वामदलों के कमजोर होने की वजह कहीं यह तो नहीं कि वामदल जमीनी स्तर पर लोगों से खुद को जोड़ पाने में विफल हो रहे हैं।

वृंदा करात: नहीं, मैं इसको नहीं मानती। हम लोग जमीनी स्तर पर हैं। हमारे जमीनी स्तर के काम का प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार के माध्यम आज हमारे हाथों से बहुत दूर हो गए हैं। अभी हम लोग सोशल मीडिया जैसे संचार माध्यमों के जरिए संवाद कायम करने के बारे में सोच रहे हैं। मीडिया में भी चीजें शिफ्ट हुई हैं। पहले स्त्री आदि के मुद्दे पर रिपोर्टरों की बीट हुआ करती थी, अब वह दिखाई नहीं देती। यह शिफ्ट बाजारीकरण के चलते हुआ है। महिलाओं के मुद्दे का आज कोई मतलब नहीं रह गया है। दलित का मुद्दा तब उठेगा, जब कोई सेंसेशनल चीज होगी। हम लोग सेंसेशनल चीजों में खुद को नहीं पाते हैं। हमारा रोज का काम जमीनी स्तर का ही है, सत्ता के गलियारों में नहीं है। हमारे कार्यकर्ता इतने कम साधनों के बावजूद काम में लगे रहते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि चुनावी क्षेत्र में क्यों नहीं हम उसका प्रभाव डाल रहे हैं। चुनाव आजकल पैसे से बहुत प्रभावित हैं। हमारे प्रत्याशी सीमित साधनों में चुनाव लड़ते हैं। इसलिए दूसरे दलों की तरह वे पैसा खर्च नहीं कर पाते।…

पारुल शर्मा: नोटबंदी का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। क्या आप मानती हैं कि अगले चुनावों में महिला मतदाता इसका प्रतिकार कर सकती हैं।

वृंदा करात: कर सकती हैं। महिलाओं की बचत थी, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए किया था, वह सब पता चल गया। उसे जमा करना पड़ रहा है। उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि उनका रुझान नोटबंदी के खिलाफ है।… जिस तरह हम एक महिला को सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं देखते, एक मतदाता के रूप में नहीं देखते उसी प्रकार इस मामले में भी देख रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना से उन्होंने कई बार अपने वोट के जरिए यह साबित किया है कि उनके परिवार के जो पुरुष हैं, उनके कहने पर वे वोट नहीं डालती हैं। हमारी कोशिश है कि वे इस दिशा में आगे बढ़ें।

रूबी कुमारी: जैसाकि आपने स्वीकार किया कि चुनावी राजनीति में वामदल पिछड़ रहे हैं, तो क्या आप सोचती हैं कि कभी सारे दलों में इस पर एकजुटता आएगी?

वृंदा करात: अभी हम लोग वाम एकता के बारे में सोच रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि वाम एकता ही कोई मजबूत विकल्प हो सकता है। क्योंकि हम चुनाव से भी अधिक समाज में एक वैकल्पिक दृष्टि के रूप में खड़े होना चाहते हैं। हर क्षेत्र में। अभी अगर देखा जाए तो दो ही विचारधाराएं हैं- वामपंथ और दक्षिणपंथ। आरएसएस का पूरा हमला वामपंथ पर है। क्योंकि आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ सिर्फ वामपंथ खड़ा है। इस रूप में वाम एकता अनिवार्य है। अभी वामदलों का विलय हमारे एजेंडे में नहीं है, लेकिन एकता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।… हम एक-दूसरे के प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं।

प्रतिभा शुक्ल: स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बजटीय प्रावधान घट रहा है। यहां तक कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पीपीपी मॉडल पर खोलने के बारे में विचार कर रही है। यह कहां तक ठीक है।

वृंदा करात: पीपीपी का मतलब ही है प्राइवेट प्रॉफिट। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। अभी पूरा स्वास्थय प्रणाली बीमा-आधारित हो रही है। बीमा-आधारित प्रणाली कभी भी गरीबों के हित में नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए दवा चाहिए और उसके लिए प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। अभी मैं कोलावरम होकर आई। वहां सेलेब्रल मलेरिया की बड़ी समस्या है, इससे वहां के आदिवासी इलाकों में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। मगर वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसके लिए बुनियादी साधन नहीं हैं, दवा नहीं है। यह जब निजीकरण की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं कहती हूं कि यह पार्टनरशिप नहीं है। सरकारें निजी क्षेत्र को बढ़ा रही हैं। सारे संसाधन वहां जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के मामले में चाहे वह कांग्रेस हो या भाजपा, सब समान हैं।

प्रीति जायसवाल: जिस तरह पिछले दिनों सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान गाने की अनिवार्यता लागू की गई, क्या यह एक तरह से जबर्दस्ती राष्ट्रवाद थोपने का काम हो रहा है?

वृंदा करात: आजकल नकली राष्ट्रवाद का जो माहौल बनाया जा रहा है, बहुत खेद की बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको बल दे रहा है। इससे देश की वास्तविक देशभक्ति धूमिल हो रही है। जहां जनता के हितों के लिए एकताबद्ध होकर देशभक्ति दिखाने की जरूरत है वहां इस तरह की देशभक्ति थोपी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप यह नहीं करेंगे, तो वह राष्ट्र के विरोध में माना जाएगा, मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूं।

मुकेश भारद्वाज: कम्युनिज्म को दुनिया भर में धक्का लगा है, जैसे रूस में। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हर जगह हावी हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह भारत में स्थितियां बन रही हैं, उसमें कम्युनिज्म की प्रासंगिकता है?

वृंदा करात: निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर कम्युनिज्म को एक धक्का लगा है। यह 1990 के दशक से बिल्कुल स्पष्ट है। नव-पूंजीवाद को इसलिए बल मिला, क्योंकि जो एक सोशलिस्ट कैंप था, हमारे जैसे देशों के बचाव के लिए, वह कमजोर पड़ गया। लेकिन हिंदुस्तान में जो समाजवाद की बात करते हैं या जो हमारी उसके बारे में कल्पना है, हमारा जो आदर्श है, वह हिंदुस्तान की परिस्थितियों में ही है। चीन ने अपना एक रास्ता निकाला और वहां के ढांचे के अंतर्गत वे आगे बढ़े। उनका कहना है कि सोशलिज्म एक चीनी चरित्र है। हर समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक ही लागू करना पड़ता है। हिंदुस्तान में हम क्यों कहते हैं कि यहां सबसे प्रासंगिक हमारी विचारधारा है, हमारा सपना है? इसलिए कि पूंजीवाद पूरी तरह फेल है, वैश्विक स्तर पर भी और यहां भी। इस पूंजीवादी ढांचे के अंतर्गत मानव जाति को क्या मिला, असमानता को छोड़ कर। हिंदुस्तान में भी यही बात है। हमारा सपना है- इक्कीसवीं सदी को सोशलिज्म की सदी बनाना। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था, हमारे देश का जो साधन है वह कॉरपोरेट जगत को मिल रहा है। उस पर रोक लगनी चाहिए। ट्रिकल डाउन थियरी फेल है। आपको अगर क्रय शक्ति बढ़ानी है तो अधिकतम सरकार करके, सरकारी पैसा निवेश करके पहले रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। हम कहते हैं कि लोगों का पैसा लोगों की जेब में डालो। और यह कैसे होगा। जन-धन योजना से नहीं होगा। हमारा नारा है कि लोगों को रोजगार दीजिए। मगर इन्होंने मनरेगा को ही खत्म कर दिया। वामपंथी तरीके से भारत में विकास को आगे बढ़ाना होगा। इसे भारतीय स्थितियों पर आधारित बनाना होगा। इसलिए मैं समझती हूं कि वामपंथ प्रासंगिक है।

मनोज मिश्र: साठ के दशक से पहले वामपंथी दलों का फैलाव पूरे देश में था। वह धीरे-धीरे समाप्त होता गया। इसकी क्या वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रष्टाचार से ये दल भी बच नहीं पाए हैं?

वृंदा करात: हमारी पार्टी के एक भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जिस तरह हमारी पार्टी चलती है और हमारे नेताओं का जो कुछ है, उसमें एकदम पारदर्शिता है। भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पर हमारे कट््टर दुश्मन भी नहीं लगा सकते। हम सत्ता में पैसा कमाने के लिए नहीं, जनता की वैकल्पिक नीतियों के चलते जाते हैं।… जहां तक केरल में पिनराई विजयन को लेकर दुष्प्रचार किया गया कि किस तरह उन्हें अलग-थलग कर दिया जाए, वह फेल हुआ। सीबीआई जांच में भी वह साफ हो गया। आज भी वे बड़े सम्मान के साथ सरकार चला रहे हैं।

दीपक रस्तोगी: भारतीय राजनीति में प्रबंधन और कॉरपोरेटीकरण जैसी चीजें आई हैं। इसमें चुनाव सुधार कैसे संभव हो पाएगा?

वृंदा करात: चुनाव सुधार केवल कम्युनिस्ट के लिए नहीं है। अगर आपको हिंदुस्तान में जनवाद को बचाना है कॉरपोरेट के पैसे और राजनीति के कॉरपोरेटीकरण से, तो आपको चुनाव सुधार करना ही पड़ेगा। आपातकाल के बाद सबसे पहले चुनाव सुधार की बात उठी थी। उसमें कुछ बातें साफ थीं। एक तो स्टेट फंडिंग की। दूसरा है आनुपातिक मतदान की, कि वोट के प्रतिशत के हिसाब से सांसद तय होंगे। और तीसरा, जो सबसे अहम है कि आज जो राजनीतिक दलों का खर्चा प्रत्याशी के खर्चे से बाहर माना जाता है। यह बहुत गलत बात है, क्योंकि कॉरपोरेट राजनीतिक दलों को ही पैसा देते हैं, प्रत्याशी को नहीं देते। उसी को अलग कर दिया गया है। हर राजीतिक दल को अपने खाते का ब्योरा देना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें संसदीय प्रणाली में चुनाव सुधार के लिए अनिवार्य हैं। यह तो हो ही सकता है। बहुत सी बातें होती हैं दबाव के कारण।… भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि राजनीतिक दलों का खर्चा प्रत्याशी के खर्चे के साथ जोड़ा जाए।

प्रतिभा शुक्ल: आज के माहौल में जन आंदोलन की कितनी जगह रह गई है?

वृंदा करात: इस समय जन आंदोलनों की जगह सबसे ज्यादा है। हालांकि जहां-जहां जन-आंदोलन हो रहे हैं, वहां झूठे मामले दर्ज कर लोग जेलों में भरे जा रहे हैं। वे इसलिए जेल जा रहे हैं कि वे कॉरपोरेट के विरोध में पूरा कानून बदल रहे हैं।

प्रीति जायसवाल: तीन तलाक के मुद्दे को आप किस रूप में देखती हैं।

वृंदा करात: यह मुसलिम महिलाओं का जायज संघर्ष है। उनका कहना है कि यह एकतरफा मामला है। तीन तलाक की प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इस पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। इसे सिर्फ कुछ मुसलिम समुदाय इस्तेमाल करते हैं। बहुत से मुसलिम समुदाय हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, इस प्रक्रिया को गलत समझते हैं। भाजपा का खेल इसमें यह है कि किस तरह मुसलिम महिलाओं के अधिकार को हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़ कर आगे बढ़ाया जाए, जो उनका समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, उसके तहत। यह एक अलग खेल है, जो बेहद गलत है। हमें समानता की दरकार है और इसके लिए पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत है, जो सभी समुदायों के लिए है।

First Published on December 25, 2016 2:14 am