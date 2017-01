बदलती पुस्तक संस्कृति : किताब की जगह

‘बाजार बढ़ रहा है, इस सड़क पर किताबों की एक दुकान खुली है और दवाओं की दो। ज्ञान और बीमारी का यही अनुपात है। ज्ञान की चाह जितनी बढ़ी है, उससे दुगनी दवा की चाह बढ़ी है। ज्ञान खुद एक बीमारी है।’ हरिशंकर परसाई ने ये शब्द कोई तीन दशक पहले लिखे थे और आज भी ठीक उसी तरह प्रासंगिक हैं, जितनी मुद्रित पुस्तकें। बीते एक दशक से बड़ा हल्ला हुआ, विमर्श हुए, चिंताएं जताई गर्इं कि टेलीविजन या इंटरनेट पुस्तकों को चाट जाएगा। कागज पर मुद्रित पुस्तकों का आविष्कार कोई इतना प्राचीन भी नहीं है कि उसके अतीत-विलाप में पुस्तकों के नए स्वरूप- इ-बुक्स या आनलाइन रीडिंग को पठनीयता पर ही संकट मान लिया जाए। अगर समाज की आर्थिक दशा सुधर रही है, उसकी खरीद क्षमता बढ़ रही है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से औसत उम्र बढ़ रही है और भारतीय समाज शिक्षा के प्रति गंभीर हो रहा है, तो इस विकासमान समाज पर आधुनिकता और हाई-टेक का गहरा असर है। बेहतर जीवन की चाह ने हमारे जीवन के मौलिक सौंदर्य को भी प्रभावित किया है। ऐसे में पुस्तकें आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में अद्भुत और निर्णायक भूमिका निभाती हैं। सूचनाएं और संचार बदलते हुए विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्र बनते जा रहे हैं। पिछले दो दशक में सूचना तंत्र अत्यधिक सशक्त हुआ है, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। लेकिन पुस्तक का महत्त्व और रोमांच इस विस्तार के बावजूद अक्षुण्ण है।

कई स्थानों पर पुस्तक व्यवसाय में अत्यधिक प्रगति हुई है। यूरोप और अमेरिका में लोग मानने लगे हैं कि पुस्तकें उनकी संस्कृति की पोषक हैं, तभी वहां लेखकों को बड़े-बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं। अरब देशों में जहां अकूत दौलत है, अब वे खुद को एक पठनशील समाज सिद्ध करने में लगे हैं। अबुधाबी और शारजाह के पुस्तक मेले दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। शारजाह की सरकार लेखकों, अनुवादकों और बच्चों की पुस्तकों के चित्रकारों को दुनिया का सबसे ज्यादा कीमत वाला पुरस्कार दे रही है। वहां के पुस्तक मेलों में भले कुछ जगह मल्टीमीडिया या इ-बुक्स के स्टाल दिखें, लेकिन अब भी पूर मेला मुद्रित पुस्तकों का होता है। बीते पच्चीस सालों के दौरान जबसे सूचना प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव हुआ है, मुद्रण तकनीक से जुड़ी पूरी दुनिया एक ही भय में जीती रही है कि कहीं कंप्यूटर, टीवी, सीडी की दुनिया छपे हुए काले अक्षरों को अपनी बहुरंगी चकाचौंध में उदरस्थ न कर ले। जैसे-जैसे चिंताएं बढ़ीं, पुस्तकों का बाजार भी बढ़ता गया। उसे बढ़ना ही था- आखिर साक्षरता दर बढ़ रही है, ज्ञान पर आधारित जीवकोपार्जन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जो प्रकाशक बदलते समय में पाठक के बदलते मूड को भांप गया, वह तो चल निकला, बाकी के पाठकों की घटती संख्या का स्यापा करते रहे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अंगरेजी पुस्तकों के प्रकाशन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत दुनिया के सबसे विशाल पुस्तक बाजारों में से एक है और इसी कारण हाल के वर्षों में विश्व के कई बड़े प्रकाशकों ने भारत की ओर रुख किया है। भारत में महंगाई, अवमूल्यन और प्रतिकूल सांस्कृतिक, सामाजिक-बौद्धिक परिस्थितियों के बावजूद पुस्तक प्रकाशन एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहा है। छपाई की गुणवत्ता में परिवर्तन के साथ-साथ विषय विविधता यहां की विशेषता है। विश्व में शायद भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां सैंतीस से अधिक भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। सन 2009 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश के युवओं के बीच पठनीयता को लेकर एक सर्वेक्षण किया था। उस समय देश की युवा आबादी पैंतालीस करोड़ नब्बे लाख थी और उसमें से तैंतीस करोड़ तैंतीस लाख साक्षर। इस सर्वे में पाया गया कि महज 7.5 प्रतिशत युवा अपने खाली समय में पुस्तकें पढ़ने का शौक रखते हैं, बाकी टीवी या अन्य से मनोरंजन करते हैं। हां, अखबार पढ़ना पसंद करने वाले युवा जरूर 14.8 प्रतिशत थे। यह भी सही है कि अखबार जिस तरह कम कीमत में सर्वसुलभ हैं, पुस्तकों की उपलब्धता और कीमत उसका दस फीसद भी नहीं है।

यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत में भाषा-संस्कृति अदि को लेकर विविधता बेहद व्यापक है। हमारा देश दुनिया का संभवत: विरल देश होगा, जिसमें इतनी भाषा-बोली में प्रकाशन होता है। यहां इस्तेमाल होने वाले फोंट दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। हमारा भाषायी प्रकाशन बहुत कुछ असंगठित है। छोटे गांवों-कस्बों में उत्साही लेखक अपने खर्च पर अपनी कृतियां प्रकाशित कर लेते हैं और ये किसी भी आंकड़े में दर्ज नहीं होतीं। भारत में पुस्तक वितरण बेहद कठिन कार्य है। प्रत्येक पुस्तक एक स्वतंत्र ईकाई होती है, उसके विषय, उसके पाठक वर्ग, उसकी उपलब्धता और प्रस्तुति सब कुछ दूसरी पुस्तक से भिन्न होती है। स्पष्ट है कि इंटरनेट ने पुस्तकों के प्रसार में यह सहयोग तो किया ही है कि पुस्तक की जानकारी अब देश-दुनिया तक होने लगी है। कई आॅनलाइन स्टोर, यहां तक कि पुस्तक मेले भी हैं, जहां पुस्तकें बिक रही हैं। जरूरत इस बात की है कि भाषायी लेखक और प्रकाशक व्यक्तिगत बिक्री के लिए संचार के नए माध्यमों का इस्तेमाल करें।

यह भी जरूरी है कि पाठक की पठन रुचि परिष्कृत करने के लिए लेखक बगैर किसी सरकारी आयोजन की अपेक्षा किए, पाठकों तक जाएं। नए पाठक तैयार करें। आज बिडंबना है कि वह मजदूर या किसान जानता ही नहीं कि कोई लेखक उसके हालात पर कागज काले कर रहा है। लेखक भी मान बैठा है कि पेट के लिए मशक्कत करने वाले के लिए किताबें कोई अनिवार्य खुराक नहीं हैं। सो, वह अपना पाठक कॉलेज स्तर के लोगों या सरकारी सप्लाई में ही तलाशता है। बौद्धिक-विकास, ज्ञान-प्रस्फुटन और शिक्षा के प्रसार के इस युग में यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि देश की बात क्या करें, दिल्ली में भी पुस्तकें सहजता से उपलब्ध नहीं हैं। गली-मुहल्लों में जो दुकानें हैं, वे पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति कर ही इतना कमा लेती हैं कि दीगर पुस्तकों के बारे में सोच नहीं पाते। कुछ जगह ‘बुक स्टोर’ हैं, तो वे एक खास सामाजिक-आर्थिक वर्ग की जरूरतों को भले पूरी करते हों, लेकिन आम मध्यवर्गीय लोगों को वहां मनमाफिक पुस्तकें मिलती नहीं हैं। लोग उदाहरण देते हैं कि इरान जैसे देश में स्थायी तौर पर पुस्तकों का मॉल है, लेकिन भारत में सरकार इस पर सोच नहीं रही है। (पंकज चतुर्वेदी)

