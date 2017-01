बदलती पुस्तक संस्कृति : संवाद का विस्तार और तकनीक

अक्सर किताब बनाम बदलती टेक्नोलॉजी की बात होती है। पर बुनियादी बात है समय के प्रवाह में टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ-साथ ज्ञान, जानकारी के प्रचार-प्रसार की; विचार और संवाद के विस्तार की। क्योंकि (छपी) किताब या पत्रिका भी तो टेक्नोलॉजी के विस्तार के एक दौर में ज्ञान, जानकारी, विचार और संवाद के प्रचार-प्रसार का ‘साधन’ यानी ‘टूल’ रही है। साध्य तो है जानकारी, अध्ययन और संवाद; और इस अध्ययन तथा संवाद-जन्य ज्ञान से व्यक्ति और समाज का सुपढ़, शालीन, गंभीर सहिष्णु और सुसंस्कृत होना। ‘किताब’ संवाद के ऐसे साधन का एक दौर है। भाव-चित्रों, संकेतों के बाद भाषा और लिपि बनी और पत्रों-पन्नों में लिखी ज्ञान-संपदा गूंथी गई, तो बना ‘ग्रंथ’। पहली बार लिखा पीले पड़ गए कागजों वाला ‘ग्रंथ’ ‘पांडुलिपि’ कहलाया- भावी ग्रंथों, किताबों का ‘प्रोटोटाइप’। आज पीली पांडुलिपि नहीं है और ‘किताब’ या ‘प्रिंट मीडिया’ पर खतरे की बात अक्सर कही जाती है। पर क्या साधन यानी ‘टूल’ का बदलना खतरे का सही आकलन है? या फिर ‘साध्य’ या उद्देश्य यानी अध्ययन-संवाद-जन्य वैयक्तिक और सामाजिक बेहतरी को खतरा बढ़ा है?

अतीत में भी यह बहस होती रही है। जब ‘गं्रथ’ कम थे, सर्वसुलभ नहीं थे तो कुछ संपन्न स्वार्थों ने- जैसा वे अक्सर करते हैं- इन ‘ग्रंथों’ पर लाल कपड़ा चढ़ाया; इन्हें (धार्मिक नहीं) पांथिक- मजहबी आभा दी- ताकि सुनिश्चित हो सके कि कुछ ही लोग इन्हें पढ़ें (या वे भी न पढ़ें), इनकी अपने पक्ष में संदर्भानुसार मेल-मिलाप या लड़ाई-झगड़े में व्याख्या करें- बाकी जन इन लाल कपड़े वाली पोथियों की पूजा करें। ये ग्रंथ अगर आम लोगों की भाषा में न हों- यानी संस्कृत या अरबी में हों- तो बेहतर।

इसके बाद गुटेनबर्ग की बाइबिल से लेकर हमारे जमाने की पुस्तकों-पत्रिकाओं का दौर आया। इस ‘टूल’ ने अध्ययन-संवाद के लोकतांत्रीकरण का काम बखूबी किया। ज्ञान के प्रसार और इंसान को ज्यादा गहराई और समझ देने के एकमात्र या प्रमुखतम ‘टूल’ के रूप में ‘प्रिंट मीडिया’ पर कुछ शताब्दियों तक कभी सवाल या आशंका नहीं रही, जो अब व्यक्त की जा रही है। ‘मुद्रित’ पत्र-पत्रिकाओं के साथ-साथ ‘इलेक्टॉनिक’ और ‘फिल्म’ माध्यम के रूप में ‘टूल’ आए। यहां ‘सुनने-देखने’ का ‘शॉर्टकट’ था, इसलिए थोड़ा कम गंभीर, ज्यादा लोकप्रिय मनोरंजक संदेश के लिए और कम गंभीर ‘ग्रहणकर्ता’ (जो पहले पाठक था-अब सुनने-देखने वाला था) के लिए भी ये असरदार ‘टूल’ थे। मगर इन माध्यमों ने किताबों-पत्रिकाओं के महत्त्व और ज्ञान की गंभीरता और कलात्मकता के लिए खतरे पैदा नहीं किए। ‘लेखक’ की ही तरह, इनके सृजनकर्ता- गायक, गीत-संगीतकार, पटकथा लेखक, निर्देशक आदि रचनात्मक-कलात्मक प्रतिभा संपन्न थे। बल्कि कई बार तो फिल्मों और रेडियो-टीवी कार्यक्रमों ने कलात्मक गंभीरता-सघनता की नई ऊंचाइयां हासिल की- ग्रहणकर्ता के ज्ञान और संस्कारों को ‘लिखित’ साहित्य की तरह ही बेहतर बनाया। दूसरी बात, ये माध्यम अक्सर मुद्रित माध्यम के पूरक और उन्नायक ही रहे। श्रेष्ठ पुस्तकों की रचनाओं पर रेडियो-टीवी कार्यक्रम बने, फिल्में बनीं। सिर्फ पढ़ने के बजाय, ध्वनि और दृश्य के समन्वय से इन्होंने ‘साहित्यिक अनुभव’ को ज्यादा सहज, ज्यादा ग्राह्य भी बनाया। फिल्म ने किताब पढ़ने की इच्छा जगाई तो किताब ने फिल्म को पहचान दी।

मगर पिछले कुछ सालों से हम एक नए माध्यम- ‘सोशल मीडिया’ के रूबरू हैं। इस माध्यम की दिलचस्प बात यह है कि यहां सभी ‘सर्जक’ हैं- सभी ‘ग्रहणकर्ता’ हैं। यह ज्ञान का लोकतंत्रीकरण नहीं है- यहां भीड़ का अनियंत्रित विस्तार है- यहां निरंतर चिल्लाते ऐसे झुंड हैं, जिनके कानों में अपनी पसंद के अलावा और कुछ न सुनने वाले घंटाकर्ण के घंटे लगे हैं। यहां सर्जक के लिए ‘लेखक’ या ‘कलावंत’ होने जैसी बंदिश नहीं है। ‘इंटरनेट’ और टीवी चैनलों पर जो भी तर्क-विवेकहीन, पूर्वाग्रह-युक्त (ज्ञान नहीं) ‘कंटेंट’ है- उससे यह सज्जित है। यहां ग्रहणकर्ता के भी विवेकशील, गंभीर होने की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान-दर्प, झुंड-अंहकार काफी है। एक दिलचस्प बात यह है कि यहां संपादक, समालोचक जैसी कोई ‘फिल्टर’ करने वाली, कथ्य को मांजने या बांधने वाली संस्था नहीं है। भारतीय संदर्भ में देखें तो 1990 के दशक के प्रांरभ में संपादक की संस्था के अंत और बाजार (द्वारा जनित मिथकों) द्वारा ज्ञान-संवाद के माध्यमों पर दबदबे का जो सिलसिला चला था, हमारा ‘सोशल मीडिया’ उसी का विद्रूप है, जहां बाजार का काम संगठित गिरोह कर रहे हैं। यहां संपादक तो नहीं है, ‘भयावह’ का सेंसर अवश्य है।

इस बिंदु पर पहुंच कर हम खतरे की सही पहचान कर सकते हैं। खतरा किताब को नहीं है, खतरा टेलीविजन-सिनेमा या फिर इंटरनेट से भी नहीं है। खतरा उस गंभीर और ललित अध्ययन, संवाद, सृजनशीलता को है, जो व्यक्ति और समाज को विवकेशील, सहिष्णु और सौम्य बनाते हैं- जो जीवन को इकहरे उन्मादी रूप में नहीं देखते; झंडों, सरहदों, त्योरियों-मुद्राओं, न पढ़ी जाने वाली पोथियों और ‘इंजीनियर्ड’ अतीत-गाथाओं में नहीं देखते; बल्कि एक साझी, समग्र और जीवंत प्रगति-कथा के रूप में देखते हैं।

खतरा गहनता को है- छिछोरेपन से। खतरा अध्ययन, शोध, विवेक, कला-साधना से गुजरे बिना तुरत-फुरत, कट पेस्ट, तुच्छ ‘कैरियर कामी’ और अपुष्ट, सनसनी, पूर्वाग्रह, दर्प भरी जहरीली उल्टियों के प्रदूषण से है। ‘सोशल मिडिया’ का स्वच्छंद माध्यम इसके लिए ज्यादा मुफीद है। ‘सृजन’ का यह दौर हमें कहां ले जाएगा? हमारे बचपन में कम कीमत पर ‘साहित्य’ था और न बिकने की शिकायत नहीं थी। तब शायद अपढ़-कुपढ़ सेल्स डिपार्टमेंट का यह ‘मिथ’ नहीं माना जाता था कि यह बिकेगा नहीं। तब कितने बच्चे-किशोर पाठकों ने उन्हीं एक-दो-तीन रुपए की किताबों से साहित्य के संस्कार पाए।

इसमें दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो ऐसे सर्जक (जो कलम, कैमरा, कंप्यूटर कुछ भी इस्तेमाल करें) हों, जो धैर्य, तल्लीनता और सात्विक मन से (आजकल की उन्मादी सात्विक संस्कृतियों के एकदम उलट), गहरे शोध से- ऐसा रचें जो व्यक्ति-समाज को भाव-समृद्ध करे; उदार और सुसंस्कृत बनाए। दूसरे, इतने ही धैर्य, तल्लीनता वाला, पूर्वाग्रह-मुक्त ग्रहणकर्ता हो, जिसे रचनाओं से समृद्ध, सुसंस्कृत, शालीन होने की ललक हो, वह ज्ञान के प्रकाश, भावावेश या ‘इल्हाम’ से गुजर कर बेहतर बनाना चाहे। ऐसा ही अनुभव और ज्ञान फिल्म-रेडियो-टीवी जैसे माध्यमों से भी मिल सकता है। माध्यम गौण है- संदेश प्रमुख है।

इसलिए चिंता यह नहीं है कि ज्ञान और साहित्य का सर्जक और ग्रहणकर्ता (पाठक/ दर्शक/ श्रोता) उसके सर्जन या ग्रहण के लिए लाल पोथी, किताब, कंप्यूटर, मोबाइल या किंडल में से किसका चयन करे। खतरा उस प्रवृत्ति से है, जो या तो सतही, अप्रामाणिक, छिछोरा ‘ज्ञान’ परोस कर ‘विवेकशील मानव’ (होमो सेपियंस) को फिर से पशुवत बना देगी; या ज्ञान के नाम पर पूर्वाग्रही, झंडे-पोथी-नारे-निशानों वाला जहर फैला कर उसे नष्ट कर देगी। जो पुस्तकालय जलाते हैं, प्रदर्शनियों में तोड़-फोड़ करते हैं, फिल्में नहीं देखने देते- वे किंडल को भी तोड़ डालेंगे। जरूरत और चिंता यह है कि हमें ऐसा साहित्य किसी भी ‘टूल’ से मिले, जिसकी ‘शेल्फ लाइफ’ लंबी हो; जो भाव-गहनता और ज्ञान-गहनता से हमें बेहतर इंसान बना दे- जो बचपन में भी पढ़ा-देखा हो तो ताउम्र याद रहे। यही शायद चुनौती है- साधनों की नहीं, अध्ययन और संप्रेषण के जरिए मानवता के बेहतर भविष्य के साध्य की। और यह चुनौती टेक्नोलॉजी से नहीं, उसके इस्तेमाल के विवेक और साधना की है। (राजेंद्र भट्ट)

First Published on January 8, 2017 1:52 am