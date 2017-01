बदलती पुस्तक संस्कृति : संकट का सिरा

हर कोई बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए किताबों को जरूरी मानता है। बावजूद इसके विडंबना यह है कि किताबों की दुनिया लगातार सिकुड़ रही है। यह तब है जब पुस्तकों की सुगमता से उपलब्धता पहले की तुलना में आज कई गुना बढ़ गई है। पुस्तक मेलों की संख्या में वृद्धि हुई है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में पुस्तक मेलों का आयोजन हो रहा है। प्रकाशकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और वे खूब फल-फूल रहे हैं। इन सकारात्मक स्थितियों के बावजूद अगर पुस्तक संस्कृति खतरे में है, तो इसके कारण गहरे हैं और इस पर गंभीरता से विचार की जरूरत है। दरअसल, संस्कृति सदा समाज सापेक्ष होती है। समाज के अनुरूप ही उसका निर्माण और विनाश होता है। अगर आज पुस्तक संस्कृति खत्म हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण वर्तमान समाज है। मानो समाज ने मान लिया है कि उसे पुस्तकों की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में सबसे अधिक उपेक्षा का भाव पुस्तकों और पुस्तकालयों के प्रति ही देखने को मिलता है। साहित्यिक पुस्तकों की बात कौन कहे, अब तो पाठ्य पुस्तकों के प्रति भी एक हिकारत का भाव देखा जा सकता है। पुस्तकें पिछड़ापन का प्रतीक मान ली गई हैं। समाज ने अपने विकास के जो प्रतिमान और रास्ते तय किए हैं, उसमें किताबों की कहीं कोई उपयोगिता नहीं है।

यह समाज उपयोगिता के विचार से आक्रांत है। वह हर चीज को उपयोगिता की कसौटी पर कसता है। जो इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता, वह या तो धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है या उसे सप्रयास नष्ट कर दिया जाता है। उपयोगिता को साध्य मानने वाला समाज यह कैसे सोच सकता है कि कुछ चीजों पर उपयोगिता का नहीं, संरक्षण का तर्क लागू होता है! साहित्य, संस्कृति और किताबें ऐसी ही चीजें हैं। सबसे अधिक दुखद बात यह है कि संरक्षण के तर्क को वे भी नहीं समझते हैं, जिनका पूरा कैरियर साहित्य पर निर्भर होता है और उसी की बदौलत मोटी तनख्वाह पाते और अनेक भौतिक सुविधाएं जुटाते हैं। ऐसे लोगों में हिंदी के अध्यापक सर्वप्रथम हैं। हिंदी भाषा और साहित्य की कमाई खाने वाले इस वर्ग का पुस्तकों के प्रति रवैया घोर उपेक्षात्मक होता है। जिनके पास कुछ किताबें होती हैं वे प्राय: इस बात का रोना रोते हैं कि किताबों को घर में रखना बहुत कठिन हो रहा है। यह बात घर की दूसरी भौतिक वस्तुओं के बारे में कभी नहीं कही जाती है। घर में जैसे-जैसे दूसरी चीजें आती जाती हैं, किताबें बेदखल होती जाती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब उनके घर में सब कुछ होता है, पर किताबें नहीं होतीं। जिन लोगों की रोजी-रोटी साहित्य से ही चलती है, वे भी अगर किताबों को देश निकाला दे देते हैं, तो दूसरों से किसी तरह की उम्मीद ही व्यर्थ है।

घर से लेकर स्कूल तक हर जगह पुस्तक-विरोधी वातावरण है। पाठ्येतर पुस्तकों के प्रति रुचि को हर तरह से हतोत्साहित किया जाता है। साहित्यिक पुस्तकों के प्रति बच्चे की

दिलचस्पी को प्राय: समस्या के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह दिलचस्पी उसकी सफलता में बाधक सिद्ध होगी। ऐसे माता-पिता बिरले ही मिलेंगे, जो बच्चे की साहित्यिक अभिरुचि के प्रति सहज हों। यानी, साहित्य के प्रति अनुराग को बचपन में ही सचेत रूप से खत्म कर दिया जाता है। अब तो हम धीरे-धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि बच्चों में साहित्य के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है। इसका एक बड़ा कारण संयुक्त परिवार का विघटन और एकल परिवार की जीवन स्थितियां हैं। जितने भी बड़े रचनाकार हुए उनमें से अधिकतर की साहित्य में रुचि घर के बड़े-बुजुर्गों के कारण ही पैदा हुई। दादा-दादी, नाना-नानी आदि से बच्चे किस्से कहानियां सुनते थे। उससे उनमें एक साहित्यिक संस्कार पैदा होता था और बहुत हद तक वे एक संवेदनशील मनुष्य बनते थे। एकल परिवार के दौर में आज यह कड़ी पूरी तरह से टूट गई है। घर-परिवार के भीतर साहित्यिक संस्कार देने वाला कोई नहीं रहा। बच्चा एक साहित्य-विहीन माहौल में बड़ा होता है। साहित्य के नए पाठक पैदा न होने का यह एक बड़ा कारण है। बचपन के साहित्यिक संस्कार के कारण ही पहले विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों का साहित्य से ताउम्र रिश्ता बरकरार रहता था। आज साहित्य मुख्य रूप से अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच सिमट कर रह गया है। हिंदी पढ़ने-पढ़ाने वालों से बाहर उसका दायरा बहुत सीमित हो गया है।

आधुनिक जीवन-स्थितियों ने मनुष्य से उसका सुकून छीन लिया है। फुर्सत के पल उसके लिए वास्तविक न होकर आकांक्षा है। ऐसे में, किताब पढ़ने का धैर्य और समय दोनों उसके पास नहीं हैं। दूसरी तरफ, तरह-तरह के तकनीकी विकास ने उसके पढ़ने की आदत को बुरी तरह प्रभावित किया है। ज्ञान को सूचना में अवमूल्यित कर देने का सबसे खतरनाक असर किताबों पर ही पड़ा है। किताबों की तुलना में ये सूचनाएं दूसरे तकनीकी माध्यमों से कहीं भी और कभी भी प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरी बात यह कि साहित्यिक किताबें हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। उनके प्रति अनुराग के पीछे एक खास तरह की अस्तित्वगत बाध्यता और मानसिक जरूरत होती है। इसकी तुलना में श्रवण और दृश्य के विभिन्न माध्यम अधिक सुगम और प्रभावकारी साबित हो रहे हैं। इन माध्यमों के असीमित विस्तार और उपस्थिति ने किताबों के साथ हमारी दोस्ती को खत्म नहीं तो बहुत कमजोर कर दिया है। यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग आदि जैसे नए दोस्त पुराने दोस्त को लगभग विस्थापित कर रहे हैं। यह विस्थापन कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक, यह तो बहसतलब है, पर यह एक सच्चाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

पुस्तक संस्कृति के वर्तमान संकट का एक सिरा प्रकाशन उद्योग की आंतरिक और बाह्य संरचना से भी बुनियादी रूप से जुड़ा हुआ है। हिंदी का शायद ही कोई लेखक हो जो प्रकाशकों से संतुष्ट हो। एकाध दुर्लभ अपवादों को छोड़ कर सभी लेखकों की असंतुष्टि इस उद्योग की भीतरी बेईमानी और प्रपंच को रेखांकित करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी से संचालित होने के बावजूद यह उद्योग कुछ भ्रष्टतम उद्योगों में से एक है। यहां हर स्तर पर ईमानदारी का अभाव और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण सरकारी खरीद है, जिस पर हिंदी प्रकाशन उद्योग टिका हुआ है। सरकारी खरीद पर निर्भरता ने हिंदी प्रकाशन उद्योग में एक प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक नजरिए को पनपने ही नहीं दिया। अपने व्यवसाय के लिए उसे पाठकों तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं रही। उसकी पूरी योजना में सरकारी खरीद को केंद्रीयता हासिल हुई। किताबों के अनाप-शनाप दाम इस केंद्रीयता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस प्रवृत्ति ने पुस्तक संस्कृति के विकास और संवर्द्धन की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया है। (दिनेश कुमार)

First Published on January 8, 2017 1:42 am