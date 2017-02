भारत रंग महोत्सव: एक पुनर्विचार

भारत रंग महोत्सव जिसे हम भारंगम के नाम से भी जानते हैं, उसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। वह साल भारतीय गणतंत्र के पचास साल मनाए जाने का अवसर था। भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने-अपने ढंग से इस वर्षगांठ का जश्न मना रहे थे। संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधीन सभी संस्थाओं से इस अवसर को रेखांकित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्कालीन निदेशक रामगोपाल बजाज ने एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय नाट्य समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा, जो स्वीकृत भी हो गया। समारोह की परिकल्पना के पीछे विचार यह था कि भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, ललित कला अकादेमी का कला समारोह, संगीत नाटक अकादेमी के नृत्य और संगीत समारोह नियमित स्तर पर होते रहते हैं, लेकिन नाटक और रंगमंच की दुनिया में ऐसा कोई समारोह नहीं होता। यह सही है कि श्रीराम सेंटर नांदीकार और भारत भवन जैसी संस्थाएं इस तरह के नाट्य समारोह करती रही हैं और अब भी करती हैं, लेकिन उनका फल बहुत सीमित है। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसा नाट्य समारोह आरंभ किया जाए, जो देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे रंगकर्म को एक जगह पर दर्शकों के सामने लाया जा सके। ऐसा रंगकर्म, जो अलग-अलग भाषाओं और अलग-अलग शैलियों में हो, लेकिन गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ हो। बाद में भारतीय प्रस्तुतियों के साथ-साथ विदेशी प्रस्तुतियां भी इसका हिस्सा होने लगीं और आज यह महोत्सव एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर चुका है।

इस बार का महोत्सव अपने क्रम में उन्नीसवां महोत्सव है। पहले तीन महोत्सव (1999-2001) तत्कालीन निदेशक रामगोपाल बजाज की देखरेख में, अगले छह महोत्सव (2002-2007) देवेंद्र राज अंकुर के निदेशकीय काल में, फिर अगले छह (2008-2013) अनुराधा कपूर के समय में और आज तक के चार महोत्सव (2014-2017) वर्तमान निदेशक वामन केंद्रे के काल में हुए हैं। उन्नीस बरस अपने-आप में इतना लंबा अरसा है कि अब तक के सारे महोत्सवों का अलग से जायजा लिया जा सकता है। पहले तीन महोत्सव मार्च-अप्रैल में हुए थे। निदेशक ने बहुत आत्मीय और अनौपचारिक स्तर पर प्रस्तुति का चयन किया था। कुछ उनकी अपनी देखी हुई, कुछ दूसरे विशेषज्ञों द्वारा सुझाई हुई और कुछ पहली बार आमंत्रित की हुई। उस वक्त वीडियो द्वारा चयन की कोई प्रक्रिया नहीं थी और न ही कोई चयन समिति हुआ करती थी। इसके बावजूद अच्छी-खासी संख्या में अच्छी से अच्छी प्रस्तुतियां देखने को मिल जाती थीं। हर बार किसी एक रंग निर्देशक पर फोकस होता था और उसके पांच-छह तरह का पुनरवलोकन। हबीब तनवीर पर केंद्रित ऐसे कार्यक्रम की याद आज भी ताजा है।

2002-2007 के बीच भारंगम जनवरी में होने लगा। इस निर्णय के पीछे विचार यह था कि मार्च-अप्रैल विद्यालय के अपने सत्रांत के बहुत नजदीक होता है तो उसका असर छात्रों की पढ़ाई, प्रशिक्षण पर पड़ता है। इसलिए अगर महोत्सव को पहले कर लिया जाए तो अगले तीन-चार महीने पूरी तरह से छात्रों के पाठ्यक्रम पर केंद्रित किए जा सकते हैं। इस दौरान प्रक्रिया में भी काफी बदलाव आए। विद्यालय संकाय के सदस्यों को देश में होने वाले अलग-अलग नाट्य समारोहों को देखने के लिए भेजा गया, ताकि वे उनमें से अच्छी से अच्छी प्रस्तुतियां भारत रंग महोत्सव के लिए सुझा सकें, साथ ही कुछ शहरों में कुछ रंगकर्मियों, विशेषज्ञों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे साल भर तक अपने यहां होने वाले नाटकों को देख कर यहां के महोत्सव के लिए उनके नाम भेज सकें।

एक बहुत ही छोटे स्तर पर चयन समिति की भी शुरुआत हो गई, जो वीडियो के रूप में प्राप्त प्रस्तुतियों को देख कर उनका चयन कर लेती थी। कई बार ऐसे चयन के परिणाम हैरानी भरे रहे। मसलन, वीडियो में कोई प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब उसे मंच पर देखा तो वह बहुत कमजोर साबित हुई। समझ में आ गया कि वीडियो रिकार्डिंग चलती प्रस्तुति की न होकर, एक बाकायदा फिल्म की तरह से शूट की गई थी। एकाध बार ऐसा भी हुआ कि वीडियो संस्करण में उच्च कोटि के अभिनेता काम कर रहे हैं, लेकिन प्रस्तुति में उनमें से कोई भी नहीं था। इन सारी खामियों के बावजूद महोत्सव की आत्मीयता और अंतरंगता बनी रही। मसलन, देश के किसी भी हिस्से से आबजर्वर के रूप में रंगकर्मी कम से कम तीन दिनों के लिए महोत्सव में शिरकत कर सकते थे। इसके लिए उन्हें पांच हजार रुपए का आंशिक आर्थिक सहयोग दिया जा सकता था। विद्यालय द्वारा अपने भूतपूर्व छात्रों को दिए जाने वाले दो पुरस्कार भारंगम के अवसर पर ही वितरित किए जाते थे। विद्यालय का अपना दीक्षांत समारोह भी इन्हीं दिनों आयोजित किया जाता था। 2002, 2005 और 2008 के विद्यालय के सभी भूतपूर्व छात्रों को भारंगम में आमंत्रित किया गया। कल्पना कीजिए- कैसा समां और कैसा माहौल रहा होगा। यहां यह भी याद दिला दें कि 2002 में ही पहली बार नुक्कड़ नाटकों की शिरकत हुई थी।

2008 से आज तक भारत रंग महोत्सव का विस्तार काल है। अब पूरे साल महोत्सव का काम चलता है। नाटकों के चयन के लिए बहुत बड़ी चयन समिति बनाई जाती है। फिर एक अंतिम चयन समिति। विदेशी नाटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तामझाम बढ़ गया है। खासकर पिछले सालों में भारंगम की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। भारंगम की क्यों, पूरे विद्यालय की तस्वीर बदल गई है। अब साल भर विद्यालय का एकमात्र बड़ा काम फेस्टीवल करना रह गया है। भारंगम, आदि रंगम, पूर्वोत्तर शास्त्रीय और लोक नाट्य- कई बार तो मन में सवाल उठता है कि अंतत: संगीत नाटक अकादेमी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की गतिविधियों और कार्यकलाप में क्या अंतर है? क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम बदल कर राष्ट्रीय महोत्सव विद्यालय (नेशनल स्कूल आॅफ फेस्टीवल) नहीं कर दिया जाना चाहिए?

यह सही है कि भारंगम का सुझाव स्वयं विद्यालय द्वारा दिया गया था। जहां तक मुझे याद है, महोत्सव के पहले नौ साल में हर बार संकाय द्वारा और बाहर के विशेषज्ञों द्वारा यह सवाल उठाया जाता रहा है कि विद्यालय को इसका आयोजन क्यों करना चाहिए? आज विद्यालय में दस-बारह महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन इनको लेकर फेसबुक जैसे माध्यम को छोड़ कर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। मेरा महोत्सवों के आयोजन को लेकर कोई विरोध नहीं है, बल्कि सैद्धांतिक विरोध है कि क्या विद्यालय को इनका आयोजन करना चाहिए? और अंत में जहां तक मेरी जानकारी है, भारंगम के पहले पंद्रह सालों में भी विद्यालय के संकाय के लोगों की निजी प्रस्तुतियां आमंत्रित की जाती रही हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विद्यालय सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्वयं निदेशक अपनी प्रस्तुतियों के साथ हाजिर हों, एक बार नहीं- बार-बार। मात्र भारंगम में नहीं, विद्यालय द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग नाट्य महोत्सवों में उनकी प्रस्तुतियों की उपस्थिति क्या सिद्ध करती है? सबसे बड़ी बात कि यही लोग चयन समिति के सदस्य भी हैं। आज तक तो ऐसा नहीं सुना कि साहित्य अकादेमी के सभापति सचिव ने अपनी पुस्तकों को, ललित कला अकादेमी के अध्यक्ष, सचिव ने अपनी कलाकृतियों को और संगीत नाटक अकादेमी के अध्यक्ष, सचिव ने स्वयं को सम्मानित कर लिया हो। अनुपम खेर का एक नाटक है- ‘कुछ भी हो सकता है?’ तो दोस्तो, यही सही।

First Published on February 12, 2017 3:25 am