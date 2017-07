Shab Movie Review: छोटे शहर से बड़े ख्वाब लेकर निकले युवाओं की कहानी रवीना टंडन की नई फिल्म

बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन का लंबे वक्त बाद पर्दे पर कमबैक हुआ है फिल्म शब से। रवीना टंडन के अलावा अर्पिता पाल, आशीष बिष्ट, गौरव नंदा और सिमोन फ्रेनी इस फिल्म में अहम भूमिका में हैं। कहानी की बात करें तो यह कहानी है ऐसे तीन लोगों की जो अपनी अपनी जिंदगियों में अलग-अलग जगह से आते हैं। पहला किरदार है एक ऐसे लड़के (आशीष बिष्ट) का जो अपने गांव से मॉडल बनने का ख्वाब लिए दिल्ली आता है और फिर मॉडलिंग कॉम्पटीशन में हिस्सा लेता है। कॉम्पटीशन में तो आशीष हार जाता है लेकिन उनका दिल जीत लेती हैं इस प्रतियोगिता की जज बनीं रवीना टंडन।

उधर अर्पिता भी अपनी छोटी बहन के साथ दिल्ली में दाखिल हो जाती है और एक होटल में काम करने लगती है। अर्पिता अपने पड़ौसी को दिल दे बैठती है और उसके साथ वक्त बिताने लगती है। कहानी के तीसरे किरदार को अब तक रिवील नहीं किया गया है। इसे न तो फिल्म के ट्रेलर और ना ही फिल्म के पोस्टर्स में जगह दी गई है। यह किरदार है उसी होटल का मालिक जिसमें अर्पिता काम करती है। इस किरदार को एक लड़के से ही प्यार है। अब कहानी यह है कि इनमें से कितनों की प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच पाएंगी। और यदि पहुंचेंगी भी तो किस तरह से।

फिल्म में कैमरा वर्क कमाल का है और सभी किरदारों ने अपना बेहतर देने का प्रयास किया है। रवीना टंडन का अनुभव उनके काम में साफ तौर पर नजर आता है। फिल्म की कहानी दर्शकों को बांधती है हालांकि तीन अलग-अलग किरदारों की कहानी को एक साथ दिखाना कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाता है। शब अपने तरह की एक स्याह फिल्म है जो मानवीय भावनाओं, रिश्तों, प्यार और दगाबाजी की परतों से होकर गुजरती है। यह कहानी देश की राजधानी के उस रंग को बयान दिखाती है जिसमें छोटे शहरों और गावों से ख्वाब लेकर आए लोग तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। सीरीयस और समाज को आइना दिखाने वाली फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शक बेशक इस फिल्म पर अपना वक्त और पैसा खर्च कर सकते हैं।

फिल्म में मिथुन का दिया हुआ म्यूजिक पहले ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है और लोग रोमांटिक गाने कही ना कहीं आपके दिल को छू जाते है। तो इस तरह मिथुन ने फिल्म में अपना काम बखूबी पूरा किया है।

First Published on July 14, 2017 10:21 am