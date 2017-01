ओके जानू मूवी रिव्यू: नए जमाने की रोमांटिक कहानी है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की ये फिल्म

फिल्म आशिकी-2 से लोकप्रिय हुई बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी एक बार फिर पड़े पर्दे पर वापस आ गई है। सिनेमाघरो में ‘ओके जानू’ रिलीज हो गई है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग 11 जनवरी को रखी गई थी, बॉलीवुड के कई बड़े सितारे फिल्म की रिलीज से पहले दिखाई गई इस रोमांटिक फिल्म को देखने पहुंचे। फिल्म दर्शको के लिए भी 13 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी एक ऐसे कपल की है, जो शादी में भरोसा नहीं करता।

फिल्म में आदित्य रॉय कपूर आदि के किरदार में हैं और श्रद्धा कपूर तारा का रोल प्ले करेंगी। आदि और तारा शादी में भरोसा नहीं होने के चलते लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि दोनों की जिंदगी में अपने-अपने करियर में सैटल होने की बात को लेकर टकराव आ जाता है। दोनों ही अपने फ्यूचर में सैटल होने के उद्देश्य से दूसरे देश जाने की योजना बनाते हैं।

क्या दोनों करियर के लिए अपने प्यार को छोड़ देते हैं? क्या दोनों की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी या नहीं? अगर हां तो कैसे? यही फिल्म की कहानी है। आशिकी-2 की यह जोड़ी तमिल फिल्म ओ कधाल कनमानी का रीमेक है। फैन्स को इस जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने तमिल फिल्म देखी है। उनकी इस फिल्म से उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। इस फिल्म के तमिल वर्जन को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था।

फिल्म देखने के बाद सभी ने ट्विटर पर फिल्म की तारीफ की। कृति सैनन ने लिखा, दोनों की केमिस्ट्री बेहतरीन है। आदित्य को देखते ही आप उनसे प्यार कर बैठेंगे। वरुण धवन ने सभी से फिल्म देखने की अपील की। सोफी चौघरी ने इस फिल्म को एक क्यूट फिल्म बताया। वहीं नेहा धूपिया ने लिखा, यह स्वीट है, सैसी है, सेंशुअस है।

First Published on January 13, 2017 11:47 am