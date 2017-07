Munna Michael Review: अगर फिल्म देखने जा रहे हैं तो पहले पढ़ लें यह रिव्यू

निर्देशक- शब्बीर खान

म्यूजिक डायरेक्टर- तनिष्क बागची और मीत ब्रदर्स

प्रोड्यूसर- विकी रजानी और सुनील लुल्ला

बैनर- इरोस इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्मस

स्टार कास्ट- टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चेतना पांडे, निधि अग्रवाल, रौनित रॉय, अमीशा पटेल, सना सईद, जीवा, तनिशा मुखर्जी, जॉनी लिवर, अनुपम श्याम और पूरब कोहली

बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ अपने शार्प डांस मूव्य और चौंका देने वाले एक्शन के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। इस बार फिल्म मुन्ना माइकल के साथ। फिल्म में टाइगर का किरदार माइकल जैक्सन के एक ऐसे फैन का है जो उन्हें भगवान की तरह मानता है और चाहता है कि माइकल हमेशा उनके मूव्स के जरिए दुनिया में जिंदा रहें। फिल्म को एक एक्शन-डांस फिल्म कहना ज्यादा बेहतर है क्योंकि आपको इसमें दोनों ही भरपूर मात्रा में मिलते हैं। टाइगर की हीरोपंती और बागी जैसी पिछली फिल्मों की तरह निर्देशक ने इस बार भी टाइगर की शर्ट निकलवा कर उनकी मस्कुलर बॉडी दिखाना जारी रखा है।

फिल्म में टाइगर के अलावा दूसरा बड़ा किरदार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कि फिल्म में अपने पहली बार किए डांस मूव्स के चलते लगातार चर्चा में हैं। नवाजुद्दीन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके अंदर वैराइटी की कमी नहीं है और उन्होंने इस वैराइटी को दिखाना जारी रखा है। निधि अग्रवाल का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिसमें टाइगर की दिलचस्पी है। इस फिल्म से पहले शब्बीर हीरोपंती, बागी और कमबख्त इश्क जैसी फिल्में कर चुके हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने टाइगर और नवाज का कॉम्बिनेशन उतार कर बिलकुल नए तरह का प्रयोग किया है।

इस प्रयोग के काम कर जाने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इसे भारत में तकरीबन 3000 स्क्रीन्स पर और विदेश में 400 स्क्रीन्स पर उतारा है। कुल 3400 स्क्रीन्स पर उतारी गई यह फिल्म फैन्स की उम्मीदों को किस हद तक पूरा कर पाई है यह तो पहले दिन के कलेक्शन से ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक फिल्म को सोशल मीडिया पर बहुत मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म की ओपनिंग की बात करें तो बहुत से ट्रेड पंडितों को उम्मीद है कि फिल्म पहले दिन 10 करोड़ की कमाई कर लेगी।

First Published on July 21, 2017 9:54 am