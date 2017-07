Lipstick Under My Burkha Review: महिलाओं के ‘ख्वाबों की खिड़की’ से बाहर झांकने की कहानी है फिल्म ‘लिप्सटिक अंडर माय बुर्का’

Lipsick Under My Burkha Review: फिल्म में चारों कलाकारों ने सराहनीय काम किया है।

लिप्सटिक अंडर माय बुर्का स्टार कास्ट: कोंकणा सेन शर्मा,रत्ना पाठक शाह, आहना कुमरा, पल्बिता बोरठाकुर, सुशांत सिंह, वैभव तत्ववादी, विक्रांत मेसी, शशांक अरोड़ा

लिप्सटिक अंडर माय बुर्का मूवी डायरेक्टर: अलंकृता श्रीवास्तव

फिल्म की कहानी चार महिलाओं की है, जो भोपाल में ही रहती हैं। शिरीन (कोंकणा सेन शर्मा),बुआ जी( रत्ना पाठक शाह), लीला(आहना कुमरा), रेहानी (पल्बिता बोरठाकुर)। चारों महिलाओं की उम्र अलग-अलग हैं लेकिन चारों महिलाओं की दशा और दिशा में कोई फर्क नहीं है। इन चारों महिलाओं की जिंदगी में फैंटेसी बहुत मायने रखती हैं। समाज महिलाओं को जो करने का अधिकार नहीं देता यह वह छिप-छिप कर करती हैं।

रेहाना एक टीन एजर है जो कॉलेज में पढ़ती है। वह अपने कॉलेज में जींस पहनने की पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाती है। फिल्म में शिरीन बनी कोंकणा एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही है जिसका पति सिर्फ उसे एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझता है। फिल्म में शिरीन 3 बच्चों की मां है। लीला इस फिल्म की तीसरी मुख्य किरदार है जो पार्लर चलाती है। उसे अपनी शादी की पहली रात का बहुत क्रेज है। इसलिए वह फैंटेसी में जीती है। वहीं बुआ जी बनी रत्ना पाठक फिल्म में एक 55 साल की महिला का किरदार निभा रही हैं जो स्वीमिंग करती है। वहीं वह अपनी अंतरंग ख्वाहिशों को पूरा करने के चलते नाम बदल कर फोन सेक्स भी करती है।

डायरेक्शन के मामले में फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म में चारों कलाकारों ने सराहनीय काम किया है। फिल्म में चार महिला किरदारों के अलावा सुशांत सिंह हैं जो कि फिल्म में कोंकणा के पति का किरदार निभा रहे हैं। वहीं वैभव तत्ववादी, शशांक अरोड़ा और विक्रांत मेसी भी फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। कोंकणा फिल्म में अपने जबदस्त अभिनय से दर्शकों का मन जीतने में कामयाब रही हैं।

Watch Lipstick Under My Burkha Movie Official Trailer Here:

फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जिसमें कोंकणा ने अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों पर बहुत प्रभाव छोड़ा है। वहीं रत्ना पाठक ने फिल्म में अच्छा अभिनय किया है। वहीं फिल्म की बाकी दो कलाकार आहना कुमरा और पल्बिता बोरठाकुर ने अपने विद्रोही होने के कैरेक्टर को पकड़ कर रखा है, जो कि काबिले-ए-तारीफ है। बता दें, फिल्म लिप्सटिक अंडर माय बुर्का काफी समय से रिलीज का इंतजार कर रही थी। प्रकाश झा की इस मूवी ने अपनी रिलीज के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लिप्सटिक अंडर माय बुर्का को बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 10:16 am