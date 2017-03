बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिव्यू: फुल बॉलीवुड मसाला फिल्म है BKD, फिर जादू चला रही है वरुण धवन-आलिया भट्ट की केमिस्ट्री

बद्रीनाथ की दुल्हनिया कास्ट: आलिया भट्ट, वरुण धवन, मोहित मारवाह, गिरीश कार्नाड, साहिल वैद

बद्रीनाथ की दुल्हनिया डायरेक्टर: शशांक खेतान

अगर फिल्म के शुरुआती रिव्यू पर ध्यान दें तो यह फिल्म आलिया भट्ट और वरुण धवन की एक हिट फिल्म कही जा सकती है। शशांक खेतान के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का सीक्वल है। फिल्म के गाने और प्रोमो शुरुआत से ही काफी पसंद किए जा रहे हैं। फिल्म यूथ को पसंद आ रही है। इसमें डायरेक्टर अपने लक्ष्य में कामयाब रहे हैं। क्योंकि फिल्म यूथ को टारगेट कर ही बनाई गई है।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया बद्रीनाथ बंसल(वरुण धवन) और वैदेही(आलिया भट्ट) की कहानी है। झांसी के रहने वाले बद्रीनाथ को कोटा की रहने वाली वैदेही से प्यार हो जाता है। वैदेही एक पढ़ी-लिखी लड़की है, वह अपने दिल की बात करती है, सबकी इज्जत करती है। दोनों की सोच काफी अलग है। लेकिन दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है और एक मोड़ पर आकर पहुंचती है।

फिल्म देखकर निकली ऑडियंस की मानें तो वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री इससे पहले भी दर्शकों को पसंद आई है। अपनी इसी केमिस्ट्री के दम पर वो एक बार फिर वही जादू चलाने में कामयाब दिख रहे हैं। शायद आपको पता नो हो तो बता दें कि इस फिल्म में अकांक्षा सिंह, गौहर खान, श्वेता बसु प्रसाद, पुनीत सिंह रतन और रितुराज सिंह सपोर्टिंग रोल में हैं।

बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्क्रिप्ट मजेदार और दर्शकों को बांधे रखती है। यह एक खास सोशल मैसेज भी देती है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू शानदार है। बैग्राउंड म्यूजिक और पिक्चराइजेशन भी तारीफ के काबिल है। इस फिल्म में एक 90 के दशक के गाने ‘तम्मा-तम्मा’ को भी रीक्रिएट किया गया है जो दर्शकों को काफी पसंद आया है।

यहां देखें फिल्म Badrinath ki Dulhaniya Movie Trailer-

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में वरुण धवन और आलिया भट्ट।

तम्मा-तम्मा साल 1990 की फिल्म थानेदार के हिट गाने का रीमेक है। ये गाना तनिष्क और बादशाह के रैप से सजा है। तम्मा-तम्मा साल 1990 की फिल्म थानेदार के हिट गाने का रीमेक है। ये गाना तनिष्क और बादशाह के रैप से सजा है।

First Published on March 10, 2017 10:44 am